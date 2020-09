Dacian Ciolos: Nu mai ajunge demonizarea adversarului in politica. A venit vremea livrarii de rezultate

"Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului 2020 tot mai multi oameni vor evolutie si vor constructie. Nu mai ajunge demonizarea adversarului in politica. A venit vremea unei viziuni pozitive si a livrarii de rezultate pentru a schimba lucrurile in bine si a materializa speranta. Sper sa nu ma grabesc spunand ca vine vremea oamenilor care intra in politica pentru a face lucruri in interesul comunitatii, pe fata, nu pentru a se capatui ei si cei care i-au impins pe liste ale partidelor", a scris pe Facebook , liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European.El a adaugat ca isi doreste ca invingatorii la alegerile locale sa inteleaga ca "greul abia acum incepe" si ca mandatele castigate reprezinta "semnul unei asteptari imense"."Imi doresc sa vad ca cei care au primit azi acest mesaj castigand mandate sa inteleaga ca greul abia acum incepe. Ca aceste mandate castigate nu sunt inca o victorie, ci doar semnul unei asteptari imense si al unei responsabilitati pe masura, care acum incepe. Ca, dupa atata polarizare in politica romaneasca, esential e sa invatam sa guvernam pentru toti oamenii, nu doar pentru 'ai nostri'. Si sper ca puterea castigata azi sa nu se urce la cap si sa ramana acolo, ci sa se traduca in forta si determinarea de a livra rezultate. Acum, in acest moment, sunt mandru de tinerii mei colegi care au dovedit determinare, anduranta si maturitate. De fapt, inca odata, a castigat Romania sanatoasa", a adaugat Ciolos.