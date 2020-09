Dambovita: Primaria Moreni, castigata de candidatul PSD - numaratoare paralela

"A fost o lupta grea, morenarii au realizat ca PSD si echipa mea au un program si proiecte care duc la dezvoltarea localitatii si au votat in consecinta. A fost mult zgomot si o campanie urata, ma asteptam ca in campanie competitorii sa vina cu proiecte, cu dezbateri. Mai sunt de numarat voturile de la o sectie, dar intre mine si contracandidatul de la PNL e o diferenta de 800 de voturi. In Consiliul Local nu stiu inca daca avem majoritate. Morenarii au realizat ca avem un program care vine in intampinarea dorintelor lor si vom continua impreuna dezvoltarea municipiului", a declarat in noaptea de duminica spre luni, pentru AGERPRES, primarul din Moreni, Dinu Constantin, candidat PSD pentru un nou mandat.PSD a obtinut, conform numaratorii paralele facuta de organizatia Dambovita, functiile de primar al Targovistei si de presedinte al Consiliului Judetean Dambovita.