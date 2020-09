Dan Tudorache acuza USR de presiuni asupra BEC: "Dupa numaratoarea noastra paralela, noi consideram ca avem in plus 200 de voturi"

Acesta a adaugat ca dupa solicitarea pe care a facut-o pentru renumararea voturilor, BEC va stabili cine este castigator si a tinut sa reitereze ca numaratoarea paralela a PSD a aratat ca el are cu 200 de voturi in plus fata de candidata USR Clotilde Armand "Se creeaza o presiune de catre candidatii USR, sau candidatul USR.Candidatii USR si reprezentantii USR sunt peste reprezentantii din biroul electoral de sector. Pun presiune. Deci e ceva ilegal", a afirmat Daniel Tudorache, inaintea unei intalniri marti cu cei din conducerea PSD la sediul partidului.Intrebat cum isi explica faptul ca o persoana, candidata la consiliul Sectorului 1 a fost identificata cu 100 de procese verbale asupra sa in cladire, Tudorache a raspuns: "Era un curier. Avea dreptul sa stranga acele procese verbale de la reprezentantii PSD din sectie. Nu stiu daca erau 100. Cu siguranta avea mai putine. S-a dus in acel loc pentru ca cineva le strangea si mergea cu ele la partid. Este un reprezentant al partidului care strange procesele verbale de la reprezentantii nostri din sectii. Atata tot. Nimic nu a facut si a si intrebat. Deci s-a dus cu acele procese verbale la presedintele biroului electoral un procuror si l-a intrebat << domnule, ce e ilegal aici? >> . Si a zis << nu e nimic ilegal >> ".El a mai spus ca este o tara libera si USR poate face cate plangeri doreste.Chestionat daca el crede ca este castigator la Primaria Sectorului 1, Daniel Tudorache a replicat: "BEC va spune cine va fi castigator. Dupa numaratoarea noastra paralela, noi consideram ca avem in plus 200 de voturi. Dar in final BEC va spune cine e castigator"."Noi am depus aseara pana in ora 00.00 o solicitare pentru renumararea voturilor. Daca toti isi doresc transparenta haide sa o facem si daca USR isi doreste transparenta hai sa fie de acord cu acea solicitare si votul exprimat sa fie renumarat", a completat social-democratul.El a intrebat presa "s-au terminat de introdus toate buletinele?", atunci cand i-a fost semnalat ca pe site-ul BEC nu apare acea diferenta de 200 de voturi in fata candidatei USR Clotilde Armand."Hai sa asteptam sa se introduca toate buletinele", a conchis Tudorache.Candidatul PNL -USR PLUS la Primaria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand, a anuntat ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja in desfasurare o ancheta a Politiei dupa ce ea a semnalat nereguli grave legate de procesele verbale in care erau consemnate voturile primite de candidati.Clotilde Armand a acuzat luni o tentativa de fraudare a votului si a publicat imagini cu un teanc de procese verbale despre care sustine ca sunt originale si semnate."Tudorache si toti cei care au participat la aceasta tentativa o sa raspunda in fata Justitiei", a afirmat Armand.Ulterior, ea a publicat procese verbale pe care codul QR este aplicat, comentariul ei fiind: "Asa a numarat PSD voturile".Politia a ridiciat deja documente in acest caz si au avut loc audieri, iar membri ai USR au pichetat in noaptea de luni spre marti Biroul Electoral de Sector.