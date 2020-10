Dan Tudorache cere anularea alegerilor in toata Capitala: "Este clar ca alegerile au fost fraudate". Politia a ridicat inregistrarile de la Biroul Electoral

Precizarile jandarmilor

Politia a deschis o ancheta dupa ce Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imaginile in care se vad niste oameni care intra intr-o sala plina cu saci cu voturi, sustinand ca ar fi vorba de imaginile de pe camerele de supraveghere din zona securizata a Biroului Electoral Sector (BES) 1 Bucuresti."Din moment ce s-a scos acel sac din camera securizata, eu zic ca este fraudarea alegerilor," afirma Tudorache. Potrivit edilului, nimeni nu avea voie sa scoata sacul, nici chiar presedintele BES 1: "Ce sa mai renumar? Stiu eu ce au facut afara?"Daniel Tudorache arata ca politia a ridicat in aceasta dimineata, la ora 8.00, hardul pe care se afla inregistrarile realizate de toate camerele video ale cladirii: "In cursul zilei de astazi vor ridica toate inregistrarile." El neaga ca soferul sau ar fi intrat in sala, asa cum a acuzat Clotilde Armand : "Hai sa fim seriosi, poate sa spuna orice. Era personal tehnic."Primarul spune ca o sa faca o cerere la BEC de anulare si de reluare a alegerilor in Bucuresti. El a explicat ca in acest context nou, aparitia imaginilor, renunta la cererea de renumarare a voturilor."Daca la un sector s-a intamplat asa ceva, trebuie sa se repete alegerile pentru ca e clar ca alegerile de la Primaria Capitalei au fost fraudate. Asta este parerea mea. Politia a inceput ancheta. Vreau sa vad cine a dat ordin sa se acopere acele camere cu hartie, cine a dat ordin, intentionau sa fraudeze? Votul a fost viciat. Ati vazut cum au intrat in acea camera si au scos sacul de acolo. Nu aveau voie sa faca asta, chiar daca era procurorul", a declarat Dan Tudorache.Accesul in incaperea din Biroul Electoral al Sectorului (BES) 1 unde sunt depozitate materiale electorale este permis doar cu acordul presedintelui BES, iar incinta este luata in protectie dupa sigilare, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, transmis, joi.