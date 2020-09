Dana Budeanu, mesaj agramat dupa victoria lui Nicusor Dan: "Au votat 10% din aia cu drept da vot din Bucuresti"

Iata postarea Danei Budeanu:

Dana Budeanu "s-a remarcat" in aceasta campanie electorala prin faptul ca a sustinut-o mediatic pe Gabriela Firea . Ea a fost cea care a publicat interceptarile dintre Nicusor Dan si Cristian Zarascu, fostul sef de cabinet al primarului Sectorului 4, Daniel Baluta. In ultima zi a campaniei electorale, Dana Budeanu i-a luat un interviu elogios Gabrielei Firea."V a luat o viata razna ca n am mai postat? Hai gata ca am aterizat in occident si am inteles ca toti #gii sarbatoresc adunati cu pensatii da la pnl ce au votat 10% din aia cu drept da vot din bucuresti!10% e fix spaga care se ia la combinatii!Aproape doua milioane de euro pa echipe, toata presa platita cu zeci de milioane de euro, toti fatalaii adunati pa dreapta au scos 10%?Pai atata scot eu moca, singura, cand fac pauza 5 minute pe zi sa postez pentru o saptamana!Am venit sa mi iau pantofi, ca mi ati ramas pe toate tocurile, saracilor!Ps: alegerile nu sunt pentru bogati, cacovidu! Va pupa danuta!Ps2: mi e rusine de nicu gigantu! Ce sa i cante lu Nicusor?"