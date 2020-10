Incercare disperata a lui Daniel Tudorache de a bloca numirea lui Clotilde Armand. Misterele celor 120 de persoane care contesta primarul ales al Sectorului 1

"Trag de timp sa-si acopere urmele jafului"

Avocatii sunt colegi

Foto: Facebook/ Mihai Dragan

Desi decizia Judecatoriei Sectorului 1 de validare a Clotildei Armand in functia de primar este executorie, Dan Tudorache PSD ) este in continuare in functie, pana la depunerea juramantului.Pe de alta parte, Daniel Tudorache (PSD), candidat pe lista PSD la Camera Deputatilor, incearca sa blocheze prin diferite chichite avocatesti numirea lui primarului ales USR-PLUS. Atacurile lui Tudorache au fost facute pe mai multe planuri:- termen pe 26 octombrie;e, prin contestarea unui proces -verbal emis de Biroul Electora Sector 1- termen pe 27 octombrie;- unde acuza fraudarea numaratorii votului in urma unui scandal mediatic intretinut de RTV si Antena 3.Totusi, magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au exclus, in prima instanta, acuzatiile lui Tudorache, potrivit motivarii deciziei."La dosar nu au fost depuse probe din care sa rezulte ca alegerea primarului s-a facut prin frauda electorala , constatata in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, drept pentru care constata ca nu este incident articolul 149 alin. 2, teza a II-a Cod administrativ ()," se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1.Decizia judecatoreasca poate fi accesata integral pe site-ul Primariei Sectorului 1. Clotilde Armand atragea atentia, sambata, 25 octombrie, intr-o postare pe Facebook , ca a trecut aproape o luna de la alegerea sa, iar PSD nu vrea sa paraseasca Primaria Sectorului 1. Ea dezvaluie ca 120 de persoane au fost puse sa-i conteste validarea alegerii."Pesedistii au pus 120 de persoane sa conteste validarea alegerii mele in functia de primar al sectorului 1. Da, ati auzit bine. 120 de pesedisti. Din cauza aceasta se tot intarzie cu depunerea juramantului si preluarea mandatului meu. Dar toate aceste aspecte se vor lamuri. In data de 26 octombrie avem termen la Tribunalul Municipiului Bucuresti.Pesedistii trag acum de timp sa-si acopere urmele jafului. Nu o sa le mearga. Si cineva va raspunde in fata Justitiei pentru disparitia unui miliard de lei din bugetul primariei," afirma Clotilde Armand.Conform datelor disponibile pe portalul instantelor , validarea mandatului a fost contestata de: Daniel Tudorache, Tudor Helmut Schinagel Costea, cunosuct ca "Tubel"- candidat independent la Sectorul 1, Liliana Amariutei- in in calitate de reprezentant a 118 persoane si Eugen Valentin Dinu.Lilana Amariutei este reprezentata in instanta de avocatul Silviu Bubulica, cu care a incheiet un contract de reprezantare avocatiala pe 15 octombrie, fix in ziua in care Judecatoria Sectorului 1 a validat mandatul lui Clotilde Armand.Potrivit unei postari pe contul de Facebook, facuta in august 2020, de avocatul Mihai Dragan, care-l reprezinta pe primarul in functie, Daniel Tudorache, Silviu Bubulica este colegul sau si un sustinator al politicianului PSD. Cei doi l-ar fi reprezentat pe Tudorache intr-un caz legat de groapa de gunoi Iridex."Nu am vorbit public si direct despre dosarele gestionate de mine si de colegii si colaboratorii mei, insa, de data aceasta o voi face! Impreuna cu colegul Silviu Bubulica, la inceputul anului 2018, am acceptat sa il sustinem pe Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, prin mijloacele noastre profesionale, pentru rezolvarea unei probleme vechi a Sectorului 1, respectiv, Groapa de Gunoi Iridex," scria Mihai Dragan.