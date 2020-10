De ce a fost invalidat mandatul primarului ales al Sibiului, Astrid Fodor. Motivarea judecatorilor

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, ales pentru un nou mandat, se afla pe lista ANI cu persoanele care au interdictie de trei ani de a ocupa o functie publica, dupa ce au fost declarate in incompatibilitate. Ceea ce a cantarit cel mai greu a fost interpretarea curgerii termenului de 3 ani care nu da voie unei persoane declarate incompatibile de a mai candida la o functie publica., potrivit Ora de Sibiu. "Cum, la data la care a fost emis raportul de evaluare (8 decembrie 2015), intervenienta Astrid Cora Fodor se afla in exercitarea mandatului de viceprimar al municipiului Sibiu (2012- 2016), rezulta ca ne aflam in prima situatie reglementata de dispozitiile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010, in care interdictia legala de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani produce efecte de la data incetarii mandatului.Intrucat intervenienta s-a aflat in stare de incompatibilitate in cursul mandatului de viceprimar, incetat in anul 2016 prin ajungerea la termen, s-ar putea concluziona ca termenul de 3 ani a inceput sa curga de la terminarea acelui mandat, implinindu-se in anul 2019 si ca, astfel, nu exista vreun impediment in validarea mandatului pentru care intervenienta a fost aleasa la alegerile locale din 27 septembrie 2020", se arata in motivarea judecatorului.Dar, tot el explica mai departe de ce a luat totusi decizia de a respinge mandatul lui Astrid Fodor."Cu toate acestea instanta retine, raportat la dispozitiile art. 22 alin. 3 din Legea nr. 176/2010, ca raportul de evaluare a starii de incompatibilitate nu produce efecte decat de la data ramanerii definitive, fie prin necontestarea la instanta de contencios administrativ, fie prin respingerea definitiva a contestatiei astfel formulata."Judecatorul a concluzionat: "Drept urmare, retinand ca raportul de evaluare prin care Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a intervenientei a ramas definitiva in anul 2019, in cursul exercitarii mandatului de Primar al Municipiului Sibiu pentru perioada 2016- 2020, prezenta instanta concluzioneaza ca termenul de 3 ani al interdictiei instituite de art. 25 alin 2 din Legea 176/2010 a inceput sa curga de la data incetarii acestui mandat si nu de la data incetarii mandatului de viceprimar in care intervenienta s-a aflat in stare de incompatibilitate si totodata, ca acest aspect constituie un impediment in validarea mandatului."Motivarea judecatorului a fost adusa la cunostinta publica in data de 21 octombrie la ora 12. Incepand cu acest moment Astrid Fodor are la dispozitie 48 de ore pentru a formula apel. Pana la ora redactarii acestei stiri, la Tribunalul Sibiu, acolo unde s-ar judeca apelul, nu fusese primita nicio cerere in acest sens.Astrid Fodor a castigat alegerile cu un procent de 43,04 din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, pe locul doi clasandu-se candidatul PNL Adrian Cosmin Bibu cu 31,13%.