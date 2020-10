Cum explica PSD infrangerea usturatoare de la alegerile din Bihor: "In 2016 eram pe val. Nu mai suntem pe val"

La alegerile locale din 2020, PSD Bihor a obtinut un scor mai mic decat in 2016, cand a obtinut 25,2% la Consiliul Judetean si 15,88% la Consiliul Local Oradea. "Inca nu am terminat analiza rezultatelor. Sunt mai mici decat in 2016, pentru ca atunci eram pe val, acum nu mai suntem", a declarat liderul PSD Bihor, Ioan Mang , pentru ebihoreanul.ro.Potrivit sursei citate, cand a fost intrebat cine se face vinovat pentru rezultate, Mang a refuzat sa raspunda. In schimb, a admis ca primarii PSD nu au tras prea tare pentru partid. "Am castigat in foarte putine comune (n.r. cu lista de Consiliul Judetean) pentru ca unii primari au crezut ca nu e bine sa spuna foarte multe de Consiliul Judetean, ci sa fie ei votati sa iasa primari. Nu-i invinovatesc pentru asta, era important sa avem primari", a mai declarat Mang, potrivit sursei citate."Eu cred ca a fost speranta unora ca va curge lapte si miere daca voteaza cu PNL . Eu, pana la urma, sper sa curga lapte si miere", a mai spus Mang, potrivit ebihoreanul.ro