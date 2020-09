Gabriela Firea recunoaste infrangerea in fata lui Nicusor Dan: "Nu am nimic sa imi reprosez"

Principalele declaratii ale Gabrielei Firea:- Din momentul in care am ajuns la primarie si pana acum am dezvoltat foarte multe proiecte.- Am tinut sa am aceasta interventie ultima in aceasta pozitie. Pretuiesc fiecare vot si il port in suflet si promit sa nu dezamagesc nicioadata. Imi doresc ca lucrurile din Bucuresti sa merga mai departe. Ceea ce nu se poate demola, chiar daca s-a incercat demolarea mea, sunt aptele, sunt proiectele. Nimeni nu poate demola spitalul Foisor, prima etapa a Pasajului Ciurel sau achizitia de autobuze moderne.- Sper ca urmatoarea echipa sa duca la bun sfarsit planul metropolitan, pasajul Doamna Ghica care trebuie sa fie finalizat in aceasta toamna, care sper sa fie finantat in continuare de primarie.- Ce pot sa va spun acum este ca in consiliul general, majoritatea va fi asigurata de USR PLUS PNL , conform ultimelor informatii de la BEC.- E mai bine ca se intampla asa, probabil ca daca as fi primit votul bucurestenilor probabil ca nu as fi avut sprijin in consiliul general indiferent de ce proiect as fi propus.- Nu am ce sa imi reprosez, decat ca am inceput prea multe dintr-o data.- Las aici la Primaria Capitalei proiecte in valoare de un miliard de euro, totul este asigurat.- Eu am mare incredere in bucuresteni, sunt oameni extrem de inteligenti si informati, si sunt sigura ca dupa perioada de euforie toti vom reveni cu picioarele pe pamant si noua echipa va trebui sa vina cu rezultate.- De ce am pierdut? Poate va intrebati daca e vina mea. Sunt 5 procente intre mine si contracandidatul meu. Nu as vrea sa inchei aceasta declaratie fara sa va spun un sentiment pe care l-am avut si aseara si astazi.- Au fost trei partide, USR PLUS si PNL, in partea stanga nu a fost o asa organizare.- Pana la urma acesta este jocum democratic, atunci cand cei din familia ta te lovesc, de multe ori pe la spate. Poate au considerat ca trebuie sa stea departe de aceasta batalie din Capitala, sa considere ca nu este a lor. Unele dintre aceste personaje politice se plimbau pe la televiziune, faceau declaratii nonsalante, mi s-a parut ca suntem asa intr-un scenariu, am fost perceputa ca o criminala care s-a intors la locul faptei.- Nu stiu exact ce decizie voi lua si incotro ma voi indrepta, dar un lucru este cert, voi fi o voce pentru bucuresteni intotdeauna.