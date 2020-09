Ludovic Orban: "Batalia a fost extrem de dificila. Votul politic in Bucuresti a fost castigat de PSD, asta e adevarul"

Presedintele Ludovic Orban a vorbit, marti seara, la B 1 TV, despre rezultatul alegerilor de duminica."Ne-am luptat cu 29 de presedinti de Consilii Judetene, ne-am luptat cu 1.700 de primari in functie, satrapi (...) obisnuiti cu alegeri intr-un singur tur. A fost o batalie de o dificultate extrema", a declarat Ludovic Orban.Acesta afirma ca PNL a castigat batalia "la o diferenta semnificativa", chiar daca "numai daca te uitai la numarul de primari vedeai ca PSD-ul pleaca cu prima sansa"."Batalia a fost extrem de dificila, iar batalia de la Bucuresti a fost epica", a mai afirmat Ludovic Orban.Acesta a afirmat ca nu a fost simplu sa se ajunga la intelegerea pentru sustinerea lui Nicusor Dan Orban a vorboit si despre votul politic din Capitala."Votul politic in Bucuresti a fost castigat de PSD, asta este adevarul. Nimeni nu anticipa acest scor politic al PSD dupa alegerile europarlamentare si dupa alegerile prezidentiale" a mai afirmat presedintele PNL.Referind-se la votul pentru Primaria Capitalei, Orban a acuzat campaniile facute pe bani publici pentru promovarea Primariei Capitalei prin intermediul unor reclame despre care premierul sustine ca nu a fost corecta."Problema nu este la media, problema este ca reclama nu e corecta. Compania Consolidari PMB de ce-si face reclama? Iti faci reclama faca esti intr-o piata concurentiala. De ce-s face reclama ca sa o convinga pe Gabriela Vranceanu Firea sa-i dea contracte? Scopul publicitatii este acela de a castiga piata. Nu cred ca ati vazut vreo reclama a CNAIR de cand suntem noi la putere", adaugat Orban.Ludovic Orban a mai spus ca deocamdata nu se discuta despre intrarea in PNL a lui Nicusor Dan, primarul general ales:"Este o decizie pe care trebuie sa o gandeasca Nicusor Dan. Deocamdata nu discutam acest subiect. Deocamdata Nicusor Dan a fost ales cu sprijinul nostru si cu sprijinul celor de la USR PLUS, dar mai ales prin votul bucurestenilor".El a sustinut ca in unele sectii au disparut voturi date lui Nicusor Dan."Acolo unde oamenii nostri nu au fost suficient de vigilenti au mai disparut voturi de la Nicusor Dan", a spus Orban, subliniind ca in sectoarele 1, 2 si 5 exista inadvertente. El a dat exemplu faptul ca in sectorul 5, 90 de voturi pentru PNL au fost numarate in procesul-verbal pentru Partida Romilor.