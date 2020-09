Declaratii pe proprie raspundere si masurarea temperaturii la intrarea in sediul Biroului Electoral Central. Jandarmii pot interzice accesul in anumite conditii

Acestea se refera la membrii BEC, personalul tehnic auxiliar, personalul de paza, curatenie, intretinere si aprovizionare, dar si la reprezentantii birourilor electorale de circumscriptie si alte persoane care intra in sediul Biroului Electoral Central."In cazul constatarii unei situatii de risc este informat de indata presedintele Biroului Electoral Central. La intrarea in sediul Biroului Electoral Central si in cele mai vizibile locuri se afiseaza regulile de conduita obligatorie pentru persoanele care intra in sediu, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2", se arata in hotararea aprobata de BEC.In ceea ce priveste accesul membrilor birourilor electorale de circumscriptie, acestia trebuie sa respecte urmatoarele reguli:* inainte de acordarea accesului in sediul Biroului Electoral Central, organele de paza le verifica temperatura corporala prin mijloace non-invazive (termoscanner sau termometru cu infrarosii);* persoanelor care prezinta o temperatura corporala mai ridicata de 37,3 grade Celsius li se interzice accesul in sediul Biroului Electoral Central. Se instiinteaza, de indata, persoana desemnata pentru coordonarea masurilor de protectie la nivelul BEC. Situatia care a determinat interzicerea accesului se consemneaza de organul de paza intr-un proces-verbal distinct;* in situatia refuzului persoanei in cauza de a se supune controlului temperaturii corporale, acesteia i se interzice accesul in sediu;* accesul in spatiile de lucru cu membrii birourilor electorale de circumscriptie se va organiza astfel incat sa nu fie prezente simultan mai mult de 5 persoane.Referitor la alte persoane care doresc sa intre in sediul BEC, sunt avute in vedere urmatoarele masuri:* accesul se face numai dupa completarea unei declaratii pe propria raspundere privind noul coronavirus. Pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal este obligatorie. La sfarsitul zilei de lucru, toate declaratiile colectate pana la acel moment se depun, intr-un plic sigilat, la cabinetul persoanei desemnate cu coordonarea masurilor de protectie. Daca, in urmatoarele 24 de ore, nu este semnalat niciun risc sanitar legat de prezenta persoanelor respective in sediul Biroului Electoral Central, declaratiile se distrug;* pentru celeritate, declaratia poate fi descarcata in prealabil de pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, completata, semnata si apoi prezentata organelor de jandarmi. De asemenea, declaratia poate fi transmisa cu cel mult 24 de ore inainte, pe adresa de email indicata pe site-ul Biroului Electoral Central. In acest caz, declaratia poate fi prezentata organelor de jandarmi doar in format electronic, pe telefon sau tableta, fiind obligatoriu ca aceasta sa contina semnatura olografa. Daca de la momentul transmiterii declaratiei prin email au intervenit modificari in ceea ce priveste aspectele retinute in declaratie, persoana in cauza are obligatia de a completa o noua declaratie scrisa la momentul accesului in sediul BEC;* in cazul in care se refuza completarea, depunerea sau, dupa caz, prezentarea declaratiei pe propria raspundere sau daca raspunsul la oricare dintre intrebarile din cuprinsul acesteia este "DA", organele de jandarmi refuza accesul persoanei in sediul Biroului Electoral Central;* inainte de acordarea accesului acestor persoane in sediul Biroului Electoral Central, organele de paza le verifica temperatura corporala prin mijloace non-invazive (termoscanner sau termometru cu infrarosii);* accesul este interzis si in situatia persoanelor care au o temperatura corporala normala si nu au bifat niciun raspuns ''DA" in declaratia pe propria raspundere, insa prezinta alte simptome evidente ale unei infectii respiratorii severe de tipul COVID-19 - tuse, dificultati de respiratie, rinoree pronuntata, constatate in mod direct de catre organul de paza. Decizia privind accesul apartine in acest caz persoanei desemnate pentru coordonarea masurilor de protectie la nivelul Biroului Electoral Central, ce poate apela la un echipaj de urgenta, care este instiintat de indata.Potrivit hotararii BEC, persoanelor care prezinta o temperatura corporala mai ridicata de 37,3 grade Celsius li se va repeta masurarea temperaturii, dupa o perioada de 2 - 5 minute repaus. Daca temperatura dupa remasurare este sub 37,3 grade Celsius, persoanei respective i se va permite accesul in sediu.La momentul accesului si pe toata durata prezentei in sediul Biroului Electoral Central, pentru toate categoriile de persoane, este obligatorie purtarea mastii de protectie.Pentru personalul de serviciu, precum si personalul care desfasoara activitate de lucru cu publicul purtarea manusilor de protectie este obligatorie. Se recomanda purtarea de viziere sau ochelari de protectie.Masca de protectie se asigura gratuit persoanelor carora li se permite accesul in sediul Biroului Electoral Central.In sediul Biroului Electoral Central se va asigura respectarea unei distante de protectie de minim 1,5 m, iar numarul persoanelor prezente in sediu este limitat.Accesul in spatiile de lucru cu publicul se va organiza astfel incat in acele locuri sa nu fie prezente simultan mai mult de 6 persoane.Igienizarea tuturor spatiilor din sediul Biroului Electoral Central se asigura de catre personalul de curatenie de trei ori pe zi. In timpul sedintelor Biroului, cu permisiunea membrilor, se asigura aerisirea si igienizarea salii de sedinta."Persoanelor care prezinta o stare generala alterata, cu manifestari clinice ale unei infectii respiratorii, li se asigura asistenta, sunt intrebate daca au nevoie de asistenta medicala de urgenta, li se asigura posibilitatea de a se aseza, li se pun la dispozitie dezinfectant si echipament de protectie adecvat si li se asigura apa imbuteliata. In situatia unei agravari bruste a starii de sanatate a acestora, se va solicita de indata asistenta medicala de urgenta", se mai arata in hotarare.