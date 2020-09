Dela0.ro: 60% din inspectorii scolari generali participa la alegeri pe listele PNL

"Daca e membru PNL sa nu-l pun in functie? Ar fi chiar culmea", a raspuns premierul Ludovic Orban , intrebat in cadrul unui interviu HotNews.ro de ce toti inspectorii scolari numiti de noua guvernare sunt de la PNL.Din cei 25 de inspectori-candidati, 17 ocupa locuri eligibile pe liste, noteaza Dela0.ro Despre inspectorii scolari, Ludovic Orban a spus ca trebuie realizat un sistem de concurs transparent, iar in zona de recrutare sa fie introdusi specialisti, care sa-i selecteze pe cei mai buni. Intrebat ce ar face daca printre cei buni ar fi membri PSD , Ludovic Orban a raspuns: "Ma cam indoiesc". A adaugat apoi ca pot fi si exceptii, dar ca nu trebuie sa hotarasca decidentul politic criteriile.Astfel, pe aceeasi directie, ministrul Educatiei Monica Anisie a facut numiri la sefia inspectoratelor scoalare din randul liberalilor, din prima saptamana de mandat si pana in pragul alegerilor.