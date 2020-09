Bihor: Demisii la varful organizatiilor USR si PLUS in urma "rezultatelor proaste" ale aliantei in judet

"Alegerile locale recent incheiate s-au desfasurat intr-un cadru atipic, dar acest lucru nu justifica rezultatele proaste inregistrate de Alianta USR PLUS Bihor. USR Bihor si PLUS Bihor fac parte dintr-un alt val al politicii romanesti, aspect care ne obliga in sensul asumarii unei atitudini responsabile si corecte atat fata de alegatorii nostri cat si fata de membrii celor doua partide. In acest sens, in urma unei decizii comune, presedintii USR Bihor si PLUS Bihor, Silviu Dehelean si Ioana Mihaila, alaturi de conducerile judetene urmeaza sa isi depuna demisia in cursul zilei de azi (marti n.r.), urmand sa asigure interimatul pana la noi alegeri interne desfasurate in baza prevederilor statutare. In acest fel, organizatiile USR si PLUS Bihor vor decide cum doresc sa mearga mai departe", se arata intr-un comunicat al USR PLUS Bihor.Potrivit sursei citate, timpul pe care il au la dispozitie pentru organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie si pentru indeplinirea tuturor etapelor legale necesare (strangere de semnaturi, depunere documentatii) este foarte scurt, ceea ce ii determina la luarea unor masuri rapide si ferme pentru pregatirea acestui scrutin electoral."Pentru desfasurarea acestuia in cele mai bune conditii, apreciem ca trebuie sa asiguram tuturor membrilor si filialelor locale incredere si stabilitate, necesitati dificil de indeplinit in aceasta perioada si in acest context", se mai precizeaza in comunicat.