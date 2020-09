Deputatul Claudiu Nasui: Avem dovada ca se fura voturile USR-PLUS

Acesta sustine ca inadvertentele descoperite pot justifica diferenta aparuta intre rezultatele Exit poll-ului de aseara si cifrele date azi de Autoritatea Electorala Permanenta."Dovada ca se fura voturile USR-PLUS.Am avut curiozitatea sa verificam sectiile de votare in care, conform site-ului AEP, am avut zero voturi la Consiliul general al municipiului Bucuresti.Iata cazul sectiei 127. Conform procesului verbal USR-PLUS a avut cel mai mare numar de voturi din sectie: 164. Conform site-ului AEP a obtinut zero voturi. Ati citit bine. Zero voturi. Si asa s-au furat dintr-un foc 164 de voturi.Modul de furt: au pus altui partid voturile USR-PLUS.Echipele noastre lucreaza acum sa depistam toate fraudele. #PazimVotul #NuNeFuraVotulDinNou", a scris Claudiu Nasui pe Facebook.Deputatul spune ca a descoperit inca noua sectii in care cheia de control nu corespunde."Sunt acum cu colegii de la Sector 1 in fata Biroului electoral Sector 1. Sunt alte 9 sectii in care nu iese cheia de control. Acum avem o idee mai clara unde s-a dus diferenta dintre exit-poll si rezultatele de azi", a mai scris Nasui.