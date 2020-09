Deputatul USR Tudor Pop: La unele sectii, procesele verbale sunt completate gresit

Acesta a descris pe pagina sa de Facebook modul in care colegii sai banuiesc ca s-a produs frauda."Suntem la Biroul Electoral Sector 1 cu jandarmii care pazesc voturile, whatever that means, iar mai devreme unul din angajatii Biroului mi-a confirmat ca la unele sectii procesele verbale sunt completate gresit, iar asta nu poate insemna decat ca nu corespund cu numarul de voturi inregistrate initial si ca procesele verbale initiale au fost inlocuite pe parcurs.Deasupra BES1 este sediul neoficial de campanie al lui Tudorache care acum este sigilat de P̶r̶o̶c̶u̶r̶a̶t̶u̶r̶a̶ sectia 4 de Politie, departamentul de Criminalistica, dupa plangerea penala a colegilor nostri de la pranz.Colegii mei banuiesc ca procedura de fraudare a presupus urmatorul modus operandi:- azi noapte o parte din presedinti de sectie au bagat voturile nule in sacii cu voturi normale- din cauza asta la BES, angajatii erau obligati sa desigileze sacii- in sacii desigilati, oamenii lui Tudorache au bagat si urmau sa mai bage PV -urile falsificate si sa le scoata pe cele originale.Intre timp, am mai verificat si alte sectoare si am descoperit ca numarul de voturi USRPLUS trecute in PV nu corespund cu cele de la AEP.Suntem aici si nu plecam pana nu rezolvam situatia!", a scris Tudor Pop.