Despre traseism. In apararea lui Orban

Am putea totusi sa inghitim o pilula amara de realpolitik in schimbul promisiunii unor masuri care pot taia raul de la radacina.Cand partidele au inteles ca migratia reprezentantilor distorsioneaza grav democratia (caci alegatorii se pot trezi cu alte majoritati decat cele votate), au interzis prin lege trecerea alesilor locali de la o formatiune la alta. Primarii isi pierd mandatul daca schimba apartenenta politica, nu si daca sunt exclusi de partid. Consilierii locali isi pierd mandatul chiar daca sunt exclusi din partid.Cu parlamentarii nu s-a putut face nimic, fiindca mandatul lor nu este imperativ, conform Constitutiei, adica nu pot fi constransi la un tip de comportament politic.Acesta e cadrul in care functionam azi.Si-acum, faptele. PNL a recrutat sute de primari PSD la sfarsit de mandat pentru a-si adauga niste voturi la proximul scrutin local. Pierderea mandatelor acestor primari e o non-sanctiune, de vreme ce ele oricum se incheiau. Ponta a comis o fapta chiar mai grava. Inaintea alegerilor prezidentiale din 2014, a suspendat legea pentru 30 de zile, asa incat sa poata recruta in voie sute de primari PNL, la mijlocul mandatului. A pierdut alegerile lamentabil. Nu i-a folosit la nimic.Angajamentul lui Orban, din opozitie, sa inchida usile pentru traseistii PSD e doar un nou episod din nesfarsitul film al inselatoriei electorale din Romania. Orban insusi se trage din mezozoicul politicii, deci n-ar fi trebuit sa se astepte nimeni de la el sa foloseasca furculita si cutitul. Prafuit si batranicios, vorba lunga, dar putin la fapte demne, "Ludovic al III-lea" e un fel de Adrian Nastase care, odata pus pe un scaun prea inalt, incepe sa capete apucaturile politrucului feudal.Miscarea ar putea sa-i coste pe liberali mai mult decat face, dar e pariul lor, gheseftul prostului, cum se zice.Eu as fi dispus sa-i iert lui Orban aceasta contradictie flagranta intre vorbe si fapte sau, mai bine zis, nu lui Orban, care e o cuanta politica interjansabila, ci presedintelui PNL. De altfel, blatul cu PSD de la Constanta, pe care Orban il pastoreste senin, mi se pare mult mai grav decat targuiala cu alesi PSD. E mai decent sa-l iei pe Fagadau la PNL, decat sa-l sustii strategic pe sub masa.As fi dispus deci sa trec cu vederea implicarea lui Orban in acest mercato de sclavi, dar iata in ce conditii.E evident ca Romania ar fi avut nevoie de alegeri mai repede in 2020. Un guvern minoritar abia poate gestiona treburile curente, daramite o tripla criza (sanitara, economica si sociala). Daca mai e condus si de Orban, cum s-a intamplat in ultimul an, circumstantele devin din caraghioase periculoase. In aceste conditii, cum era firesc, PNL a inceput sa piarda din viteza. Liberalii au strabatut dintr-o suflare calea de la 45% la 32% in sondaje. O performanta de care seful lor poate fi mandru.E nedrept? Poate, dar istoria nu se ocupa cu impartirea dreptatii. Ea nu poate decat sa-l mentioneze pe liderul de partid in galeria ilustra a risipitorilor fara viziune.Inteleg, asadar, nevoia PNL de a se consolida electoral, imprumutand alesi locali, sub rezerva ca e un pariu riscant (ce castigi in rural poti pierde la electoratul mai exigent in urban). Inteleg, cu atat mai mult, nevoia de a evita o motiune de cenzura care ar fi facut mult rau nu lui Orban (care ar merita o vacanta prelungita), ci Romaniei, in actualul context de criza, dublat de populismul electoral. De bine, de rau, acest guvern tine haturile cheltuielilor, desi nu se poate lauda decat cu dobanzi mici la imprumuturi, ceea ce subliniaza dimensiunile dezastrului bugetar.Sa presupunem totusi ca, avand aceasta zestre electorala de import, PNL va reusi, impreuna cu USR +, sa creeze o majoritate solida dupa alegerile parlamentare.Intrebarea e ce va face cu ea Orban (sau cine va fi premier din 2021 incolo) timp de patru ani binecuvantati, adica fara alegeri?Va reforma administratia in profunzime, intelegand prin asta si comasarea localitatilor neviabile?Pentru ca, vedeti dumneavoastra, primarii aceia care trec de la un partid la altul, dupa cum bate vantul si cum se asaza puterea la centru sunt, in mare parte, sefi peste niste feude moarte. Locuri in care populatia e imbatranita, economia locala e rahitica, in care edilii stau cu mana intinsa, ca niste cersetori, la administratorii bugetului de stat. Localitati fantoma pot fi unite cu localitati invecinate mai prospere, asa incat, impreuna, sa poata merge mai departe pe picioarele lor.Aceasta e radacina traseismului: subdezvoltarea si impartirea administrativ teritoriala invechita, mentinuta de toate partidele dupa 1989 de dragul voturilor si al sclavilor aducatori de voturi.Asadar, daca Orban sau X va guverna intre 2021 si 2024 gratie traseistilor de la PSD si va duce pana la capat reforma administrativ-teritoriala, atunci merita sa i se ierte angajamentul mincinos luat in opozitie. Dar nu tentativa de reforma hibrida pe care liberalii au mai experimentat-o pe vremea USL, cea picata la examenul de constitutionalitate. Nu, o reforma autentica, incluzand descentralizarea, care sa dea o sansa reala de autonomie autoritatilor locale.Efectul colateral va fi atunci si stoparea migratiei politice, intrucat nu vom mai avea primari cu mana intinsa catre puternicii efemeri de la Bucuresti.Daca, si mai mult, Orban sau X va incepe sa faca curatenie in finantele publice, sa imbunatateasca absorbtia fondurilor europene, sa inchida gaurile bugetofage, sa renunte la judete si sa configureze 12-15 mari regiuni, atunci inseamna ca a meritat sa ia traseisti de la PSD ca sa ajunga la putere.Iar daca va incepe si revizuirea Constitutiei, si daca asta va presupune o colaborare cu PSD, aflat in opozitie, atunci chiar nu mai are nicio importanta ca a ajuns prim-ministru cu sprijinul unei bucati smulse din tabara adversa.Insa, daca Orban vine la putere prin mica frauda cu primari si parlamentari ca sa nu faca nimic din toate astea si numai de dragul indestularii altei clientele politice (inceputa in forta in ultimul an), atunci liberalii merita soarta celuilalt partid istoric din Romania.Din nefericire, sanctiunea electorala nu poate veni decat in 2024.Pana atunci, insa, situatia Romaniei este atat de jalnica, incat, si daca nu vor, liberalii si useristii vor fi obligati de realitate sa aplice reformele structurale dure, prea mult amanate, pentru a evita o avarie totala a tarii.P.S. E o batjocura fata de institutiile statului ca un premier sa apere versiunea mincinoasa a unui ministru despre un accident de circulatie. Dar Orban e expert in musamalizarea accidentelor, ceea ce tot nu explica de ce calca in picioare onoarea celor care ii protejeaza pe demnitari.