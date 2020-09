Din misterele Constantei. Cum se reaseaza interesele dupa prabusirea Imperiului Mazare

Nu ar fi fost nimic senzational. In 2016, Chereches, aflat in arest, si-a obtinut un nou mandat de primar in Baia Mare.Cu toate acestea, Mazare nu mai poate candida. Disparitia lui de pe scena constanteana a lasat un scaun gol care inca-si asteapta urmasul. De fapt, disparitia tripletei Mazare-Constantinescu-Strutinsky si, implicit, destramarea retelei de afaceri care a gravitat in jurul ei se vede cel mai bine in deruta puternicilor antreprenori locali. Unii sustin din umbra candidatul PNL , altii prefera sa isi asume candidaturile. Cel mai interesant caz este cel al lui Mohammad Murad.Murad este un fel de Arafat constantean. Cu acelasi parcurs profesional, pornit inca dinainte de 1989 la facultatea de medicina, Murad aterizeaza pe taramul de business. Cu un portofoliu diversificat, afacerile lui Murad se extind de la industria agro-alimentara, la constructii si domeniul hotelier. Fara indoiala este un om de afaceri de succes si bine conectat politic, cu prietenii in presa, in Parlament si in guvern. Ambitiile sale au devenit cu timpul mai mari, mult peste conditia de mici sateliti ai "imperiului Mazare".Implicarea politica a lui Murad in ultimul an depaseste intelegerea sferei de actiune a unui om de afaceri obisnuit. Dupa ce si-a declarat in repetate randuri intentia de a candida la primaria municipiului Constanta, dand frisoane tuturor partidelor de pe scena locala, Murad isi muta interesul mai la sud cu saizeci de kilometri. Dar partidele din inima Constantei aveau de ce sa se teama de aceasta candidatura. Pe de o parte, Murad are singura rata a favorabilitatii (raportul dintre cei alegatorii cu parere buna si cei cu parere proasta) pozitiva si o notorietate datatoare de sperante. Pe de alta parte, Murad trage voturi din bazinul anti- PSD din municipiu.Un sondajrealizat la inceputul lunii august arata ca nici intentiile de vot din postura de independent nu erau de lepadat.Sa pleci cu 14% in cursa, cam la acelasi nivel cu candidatul USR + si cel al PNL, adica partidele care se presupune ca vor forma viitoarea majoritate in Consiliul Local in viitorul mandat nu e putin lucru. De altfel, daca Murad si-ar fi gasit sprijin politic, adica o candidatura sustinuta de PNL si USR+, i-ar fi suflat in ceafa lui Decebal Fagadau (PSD) (acelasi sondaj arata o diferenta de doar 3%, cu Fagadau la 24%) si probabil ar fi castigat mult ravnitul titlu de edil al orasului-port.Ceva ciudat s-a intimplat dupa inaugurarea hotelului Amfiteatru din Olimp, o noua locatie trecuta in zestrea patronului si presedintelui Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc - Murad renunta la candidatura pentru primaria Constantei. La inaugurare a participat insusi premierul Ludovic Orban , presedinte al PNL, interesat sa salveze candidatura perdantului Chitac. Un tirg probabil trebuie sa fi fost in spatele usilor inchise, dar ce s-a negociat vom afla mai tarziu.Cert e ca Murad a mai pregatit o surpriza politica. Dupa ce a renuntat la cursa pentru Constanta, omul de afaceri de origine libaneza s-a inscris in cursa pentru primaria Mangaliei. Privit din afara, pare ca totul are legatura cu nou inauguratul hotel din Olimp, aflat in sfera administrativa a Mangaliei. Partea de sud a litoralului e inca insuficient exploatata, comparativ cu nordul.Totusi, Mangalia nu e Constanta, dupa cum ar zice un hatru. O comunitate mica, cu un edil liberal aflat la al doilea mandat, nu la fel de deschisa unei exotice candidaturi independente. Murad este mai putin cunoscut, cu o favorabilitate mai mica decat a principalilor doi contra-candidati - Cristi Radu (PNL) si Iorgus (PSD) - si cu o intentie de vot de doar 7,5%, dupa cum arata un sondaj Novel Research in Mangalia, realizat in a doua jumatate a lunii august.Sondajul arata ca primarul liberal se apropie de jumatate din optiuni si, chiar daca candidatura lui Murad ar fi una strategica, sansele de a rasturna ierarhia sunt aproape de zero.Oameni de afaceri care au cochetat cu politica am mai avut. E suficient sa ne gindim la Voiculescu, Patriciu, Catarama. Intr-un fel sau altul, fiecare a vrut sa stea si in spate, la butoane, dar si in fata. Toti au esuat.Fiind o candidatura independenta la primarie, e clar ca Murad nu poate influenta configuratia viitorului Consiliu Local Mangalia. Acolo (conform Novel Research), PNL domina autoritar cu 45% si e posibil sa faca singur majoritatea. PSD se afla abia la 28%. Primaria Mangalia nu o poate castiga. Actualul primar are 48% din optiuni, iar Murad gafaie undeva la sub 8%.1. La jumatatea campaniei sa negocieze cu favoritul (actualul primar) o retragere. Dar la ce i-ar folosi primarului PNL o asemenea negociere, de vreme ce nu poate pierde cursa?2. Sa aiba o intelegere cu candidatul PSD, Iorgus, pe care vrea sa-l instaleze primar, incercand sa rupa voturi de la primul clasat, candidatul liberal. Dar distanta dintre Iorgus (PSD) si Radu Cristian (PNL) este prea mare ca sa fie anulata de Murad.N-ar fi prima oara cand un om de afaceri de succes constata ca politica e un pic mai complicata decat domeniul de business. E posibil ca flerul sa-i fi spus lui Mohammad Murad ca ceea ce ar fi fost posibil in Constanta e cu atit mai usor de realizat in Mangalia. Numai ca, atunci cand e vorba de voturi, comunitatile mici sunt mai greu de cucerit. E posibil sa nu fi avut o imagine clara a situatiei din teren, cu cele doua candidaturi notorii din Mangalia, care polarizeaza lupta. Cert e ca Murad se va confrunta cu un prim esec, e drept, intr-un domeniu deloc predilect. El va ramane un om de afaceri influent la nivel local, insa va invata o lectie legat de felul in care se reaseaza relatiile intre politic si business dupa prabusirea unui imperiu.Novel Research a realizat colectarea datelor pentru sondajele din Constanta si cel din Mangalia. Analiza imi apartine.