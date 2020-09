DOCUMENT Decizie BEC: O persoana poate vota, chiar daca sistemul semnaleaza ca a mai votat odata, prin completarea unui proces verbal

Informatiile care apar in sistem sunt verificate de catre presedintele sectiei de votare cu presedinte sectiei de vot unde figureaza ca ar mai fi votat persoana. Daca in dreptul numelui alegatorului nu apare nicio semnatura, acesta este lasat sa voteze. Daca apare vreo semnatura, persoana respectiva poate vota, dar trebuie sa completeze un proces verbal si i se aduce la cunostinta ca este pasibil de frauda la vot, infractiune care se pedepseste cu cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea unor drepturi.BEC a decis, vineri, care este procedura care trebuie urmata in cazul unui alegator in dreptul caruia apare o semnalare in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.Daca in momentul in care se introduce CNP-ul alegatorului in sistem apare o alerta ca acesta ar mai fi votat la o alta sectie de votare, presedintele sectiei de votare trebie sa-i aduca la cunostinta acest aspect si sa-i atraga atentia ca este pasibil de frauda la vot, infractiune care se pedepseste cu cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea unor drepturi.In cazul in care alegatorul insista sa voteze, presedintele sectiei de votare trebuie sa sune la sectia de votare unde apare ca ar mai fi votat persoana respectiva.Daca presedintele sectiei de votare unde apare ca ar mai fi votat alegptorul respectiv afirma ca in dreptul numelui alegatorului nu apare nicio semnatura, acesta este lasat sa voteze.Daca apare vreo semnatura, persoana respectiva poate vota, dar trebuie sa completeze un proces verbal, al careui model a fost stabilit de catre BEC.Este prima data cand alegatorilor care apar in sistem ca ar mai fi votat li se permite sa voteze.