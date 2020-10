Anuntul lui Dominic Fritz: "Sunt primar validat definitiv al Timisoarei". Cand va fi investit oficial in functie

Fritz transmite ca va fi investit in functie vineri, 30 octombrie, si ca Tribunalul Timis a respins cele trei apeluri impotriva hotararii de validare a mandatului sau de primar."Sunt, de azi, primar validat definitiv al Timisoarei.Tocmai am vorbit si cu d-na Prefect, care mi-a comunicat ca voi fi investit in functie vineri, 30 octombrie, la ora 10:00.Tribunalul Timis a respins cele trei apeluri impotriva hotararii de validare a mandatului meu de primar, prin care se invoca o incompatibilitate intre calitatea mea de cetatean european si dreptul de a candida la Primarie. Judecatorii au confirmat legalitatea validarii mandatului meu, a candidaturii mele si votul timisorenilor. S-a respins de asemenea cererea de sesizare a Curtii Constitutionale", a scris Dominic Fritz pe Facebook.