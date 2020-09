Interviu cu noul primar al Timisoarei, neamtul Dominic Fritz: Nu voi lupta singur pentru performanta si impotriva coruptiei si nepotismului. Timisorenii de buna credinta vor fi aliatii mei

In zona Banatului, in Timisoara multiculturala, in mentalul colectiv, "neamtul" este asociat cu bunul gospodar. "Nemteste" este sinonim pentru corectitudine, cuvantul dat, onoare, lucrul bine facut. Tocmai de aceea retorica folosita de Robu in campania sa nu a prins. Daca discuti cu Dominic Fritz vei remarca lipsa oricarei indoieli in ceea ce priveste faptul ca nu ar putea pune in aplicare programul pe care si l-a propus impreuna cu echipa sa. "Am candidat sa fiu primar, nu vice-primar", declara Fritz. Desi Timisoara s-a dezvoltat economic, totusi calitatea vietii lasa de dorit, fapt care a dus la un "paradox" cum il numeste Dominic Fritz, o "dezvoltare bifurcata". Aceasta a accentuat nemultumirea timisorenilor ducand la victoria "neamtului".Dominic Fritz, sunteti primarul ales al Timisoarei. O victorie detasata. Marturisesc ca am crezut intr-o victorie stransa. Nu pentru ca, potrivit teoriei, primarul in functie ar fi favorizat in bataliile electorale, insa marea necunoscuta a fost pandemia care a impus conditii speciale. Campaniile electorale au fost mai mult online, s-a pierdut timp, adunarile au fost restranse, mitingurile, excluse. Cum va explicati victoria?Sunt doua cauze, prima spune ceva despre mine, cea de-a doua, despre timisoreni. In primul rand, am intrat in cursa pentru a castiga, nu pentru a face figuratie, nici pentru o pozitie de vice-primar. Am avut din start o strategie clara, am investit tot ce era necesar. In contextul acesta a fost exploatata si "povestea" potrivit careia m-as fi lasat de job. Da, am luat campania in serios, am lucrat full-time pentru aceasta campanie. Am fost ridiculizat pe aceasta tema - ca sunt "somer"/"intretinut", dar iata ca am fost rasplatit cu aceasta victorie - Primaria. A fost asadar o investitie necesara. Daca as fi continuat sa lucrez si sa fac si campanie, nu cred ca as fi reusit. Mi-a fost clar de la inceput ca pot sa castig doar cu campanie concentrata pe oameni in care oamenii sa simta ca fac intr-adevar parte din campanie si se implica cu un rost. De aceea, am mers inca de anul trecut in cartiere, si oricine, daca ar fi dorit sa ma cunoasca, sa poata sa dea ochii cu omul care vrea sa fie primar, sa poata sa imi puna intrebari. Si au facut-o. Nu am fost un candidat aparut pe ultima suta de metri.Este adevarat ca multi nu au vazut munca asta perseverenta, "de jos", de la firul ierbii, si poate victoria mea i-a luat prin surprindere. Pentru mine, care am crezut in victoria asta, nu a fost o surpriza. Eu stiu ce am muncit, impreuna cu echipa mea. Trebuie sa spun ca in ultimele saptamani am simtit o rezonanta extraordinara in strada. Voluntarii nostri, care au fost sute, s-au implicat in strada, au facut ceva special - datorita lor, de fapt, nu a fost o competitie intre doi oameni, ci ceva foarte personal din partea lor. Am simtit in asta, dincolo de persoana mea, de fapt o dorinta foarte mare de transformare a orasului. Si acest fapt spune ceva despre timisoreni. Adevarul este ca timisorenii au rezonat cu viziunea pe care am propus-o pentru oras, dar au apreciat si faptul ca eu am propus/propun o apropiere intre administratie si cetatean si sa afirmam impreuna ca Timisoara este un oras european. Timisorenii au refuzat retorica nationalista. A fost un semnal foarte puternic de care eu nu m-am indoit niciodata. Trebuie sa mai spun ca pe durata intregii campanii au venit oameni spunandu-mi ca nu am nicio sansa, altii ca e o problema ca sunt neamt. Dar eu am spus mereu ca am incredere in timisoreni pentru ca am stiut ca nu vor fi vrajiti de tipul acesta de retorica.Retorica aceasta pe care a folosit-o fostul primar Nicolae Robu - nationalism desantat, tema "strainului", virulenta, agresivitatea, discursul urii, cred ca a fost un test pentru timisoreni. Marturisesc ca m-am temut, l-am vazut ca pe un mare test. Pe de alta parte, insa, daca esti timisorean stii ca aceasta tema a "strainului" nu are cum sa prinda, aici suntem impreuna, este un spatiu multicultural. As mai spune un lucru. In satul bunicilor erau si etnici germani, si nu doar, satul era ca o mica bijuterie, exista un puternic sentiment de impreuna. In anii 80, nemtii au plecat masiv din Banat. A ramas aceasta poveste a "neamtului" care sfinteste locul, gospodarul, si a ramas in mentalul colectiv aceasta ruptura/lipsa/absenta. As indrazni sa spun ca, probabil, si cu asta v-au "investit" timisorenii. Cu o un "orizont de asteptare", cu o dorinta de a reumple un gol, de a vindeca o rana. Pe de alta parte, Timisoara arata mizerabil. Locuiti in Timisoara din 2003, timp suficient sa simtiti orasul, sa vedeti ce s-a facut/ce nu s-a facut, dar si felul in care orasul s-a degradat, a decazut. Ati vazut aceasta degradare?Nu o vad ca degradare totala, ci mai degraba ca o dezvoltare bifurcata, in doua directii diferite. Pe de-o parte, Timisoara s-a dezvoltat foarte mult, economic, pe anumite zone, au rasarit cartiere noi, iar in Centrul istoric doar unele zone s-au "infrumusetat". Timisorenii simt ca dezvoltarea orasului nu a ridicat calitatea vietii, calitatea serviciilor nu s-a imbunatatit - dau exemplul transportului in comun sau curatenia. De fapt, dezvoltarea orasului nu a fost acompaniata de o crestere a calitatii vietii. Acest paradox a produs o nemultumire foarte mare, oamenii au inteles ca de vina este o administratie care nu reuseste in mod profesionist si constructiv sa gestioneaze aceasta dezvoltare a orasului. Fostul primar a evaluat gresit situatia orasului. S-a uitat doar la cifre, suntem in topuri, adevarat, insa nu a simtit acest paradox - dezvoltarea orasului nu este totuna cu calitatea vietii, nu a inteles rolul pe care il are administratia in a gestiona orasului. Cred ca asta e si unul dintre motivele pentru care am castigat detasat pentru ca am constatat aceasta nemultumire si acest paradox. Campania pe asta s-a bazat foarte puternic in cartiere. Paradoxul acestei dezvoltari bifurcate au resimtit-o cel mai puternic cartierele.Proveniti dintr-o alta cultura, ati studiat si lucrat in administratia germana. Veti constata in momentul in care veti deveni primar deplin ca administratia locala/romaneasca este profund birocratizata, ca nu este reformata. Va fi o provocare uriasa. Am citit programul pe care il propuneti si cred ca v-ar trebui cel putin trei mandate pentru a implementa si duce la bun sfarsit ce v-ati propus pentru Timisoara. Cum veti gestiona toate acestea, bineinteles, dupa auditul despre care vorbeati zilele acestea ca o prima masura?Vreau sa subliniez ca eu am candidat nu fara sa fiu constient de aceasta provocare uriasa. Am candidat pentru ca eu cred ca trebuie sa pornim de undeva, tocmai de la aceasta provocare uriasa - rezolvarea haosului, incompetentei, structurile stufoase din Primarie, ca sa reusim sa dezvoltam orasul. Pentru o Primarie eficienta si profesionista se reflecta in viata orasului. Aud adeseori si vad comentarii in care mi se atrage atentia ca administratia functioneaza altfel, aici, in Timisoara. Da, sunt constient. Tocmai de aia am candidat pentru ca eu cred ca fara aceste reforme profunde nu o sa reusim in veci sa facem cat de cat o dezvoltare sanatoasa a orasului. E clar ca e un proces care nu se va termina niciodata. Este la fel ca intr-o organizatie care, oricat de functionala ar fi, permanent trebuie sa invete sa se schimbe, sa se adapteze realitatilor. Cred ca lucrurile sunt atat de proaste si atat de disfunctionale incat daca ne apucam sa schimbam macar in anumite puncte-cheie in masinarie sa imbunatatim, sa ordonam lucrurile, vom vedea efectele.De asemenea, e foarte evident ca nu voi putea schimba tot aparatul deodata, dar pot sa ma apuc in anumite puncte ale masinariei sa setez performanta, transparenta, se vor vedea rezultate. Cel mai important este sa nu renuntam inainte sa ne apucam. De multe ori acest scepticism, de cele mai multe ori este o scuza pentru lene, ne paralizeaza. Imi aminteste tocmai de campania mea. Aproape in fiecare zi a venit cineva la mine si mi-a spus: Dominic nu se poate, esti in Romania, nu poti schimba nimic, primarul e in functie si are avantaj net, nimeni nu te stie, mai bine nu te apuca. Eu zic ca asta e o scuza pentru lene. Daca vrem sa se intample, daca noi ca timisoreni ne asumam aceasta lupta cu sistemul vechi, atunci trebuie sa suportam si unele consecinte dure in unele cazuri, dar daca ne asumam atunci vom reusi. Nu peste noapte, dar e absolut imposibil sa nu vedem rezultate daca vom introduce reguli, ordine in primarie. Sunt convins.Ati vorbit zilele trecute despre o intalnire cu primarii din zona metropolitana, dar gandul m-a dus la Emil Boc si la Clujul care e un model de succes. In programul propus, vorbiti chiar despre Smart City, despre digitalizare. Boc a digitalizat administratia Clujului. Intrebarea este, desi programul propus de dumneavoastra si echipa este clar, daca va veti inspira din povestea de succes a Clujului.Da, vorbeam despre o intalnire cu primarii din zona metropolitana a Timisoarei pentru a discuta proiecte comune. De asemnea, legat de intrebarea dumnevoastra, cred ca subestimam sansele si oportunitatile pe care le avem prin degitalizare si tehnologizare a administratiei care, de fapt, ne va ajuta la transparenta si debirocratizare. Clujul este un exemplu, intr-adevar, dar nu as face exact ca acolo. Dar, ca si in multe alte domenii, trebuie sa constientizam ca Timisoara nu este primul oras care se confrunta cu anumite probleme, desigur trebuie sa ne uitam in jur sa vedem ce solutii au gasit altii, si Clujul, da, este un model.In acest moment, dupa cum probabil stiti deja, in primarie sunt doua curente de gandire. Unii va astepta convinsi de posibilitatea schimbarii in bine a administratiei, altii, insa, cu frica. Ce le transmiteti celor care deja le este frica de venirea dumneavoastra?Unora le este frica pe buna dreptate, ma refer la cei adusi acolo pe motive politice fara sa aiba nicio competenta pentru jobul pe care il ocupa. Da, sa le fie frica. Pentru cei care isi fac treaba, vor sa faca treaba, sa performeze, nu trebuie sa le fie frica. Eu sunt pentru a face lucrurile mai bine, sa functioneze, sa rezolvam probleme, sa performam. Asta e ceea ce ma intereseaza: rezultate pentru timisoreni. Nu ma intereseaza din ce partide sunt, cum au ajuns acolo. Daca ai un contract, daca faci treaba, este totul in regula pentru mine.Da, se spune asa: Fritz vine si ii vor da afara pe ai lui Robu, si ii va aduce pe ai lui, doar de dragul schimbarii.Asa cum am afirmat de fiecare data, si in campanie, intentia nu este sa ii aduc pe ai mei, intentia e sa aduc oameni care stiu ce fac. Am devenit primar nu ca sa dau unor oameni joburi si jobulete, am devenit primar pentru ceea ce le-am promis timisorenilor, si o voi face, si anume: sa imbunatatesc viata timisorenilor. Asta pot face doar cu profesionisti. Interesul meu este sa atrag cat de multi profesionisti se poate in primarie.Aceasta este una dintre problemele structurale ale institutiei. Au fost indepartati profesionistii si adusi oameni pe linie de partid cu zero competenta. In momentul in care va veti sufleca manecile si va veti apuca efectiv de treaba, veti constata ca primaria este capusata, ca sunt firme abonate la contractele primariei, ca licitatiile sunt aranjate, preturile umflate din pix, ca sunt drenati bani publici. Programul pe care l-ati propus si cu care ati castigat asta propune: transparenta licitatilor, a contractelor, a insitutiilor. Realizati ca va fi o presiune enorma asupra dumnevoastra pentru ca vreti sa schimbati un "mod de lucru/operare" si sa fiti transparenti?Sunt foarte constient de asta, dar cred foarte mult ca instrumentele digitale ne pot ajuta foarte mult in ceea ce priveste calitatea vietii a comunitatii. Vad in cei mai multi timisoreni de buna credinta aliati ai mei. De aceea am nevoie sa ofer transparenta, pentru ca doar asa ma pot asigura ca nu sunt singur in lupta pentru performanta, dar si impotriva coruptiei si nepotismului. Dar pentru asta nu trebuie sa fiu eu cel care umbla prin birouri si controleaza tot. Nu pot sa fac asta. Eu cred foarte mult in principiul ca unde este lumina nu se fura, asa ca intentia mea este de a face lumina in Primarie.In ceea ce priveste Timisoara, ca peste tot, s-a scris foarte mult in presa locala si nationala despre grupurile de interese care fac legea in administratia locala, foarte des este invocat numele fratilor Cristescu. E deja o legenda despre asta. La Bucuresti, este aceeasi poveste - Nicusor Dan pus in opozitie cu dezvoltatorii imobiliari care nu l-ar agrea, cu interesele si grupurile din jurul PSD . Presiunile vor fi enorme, in mod sigur, probabil, se va ajunge la chestiuni la limita legii. Lucrurile astea sunt cu cantec.Inainte de toate as spune ca exista niste lucruri pe care pare ca le acceptam ca pe niste axiome, dar de fapt nu trebuie sa fie asa. Axioma, de exemplu, potrivit careia eu nu puteam castiga impotriva lui Robu. Tot asa nu trebuie sa fie o axioma aceasta potrivit careia grupurile de interese controleaza totul. Tine de noi daca controleaza totul, haideti sa nu le dam mai multa putere prin insistenta cu care ne tot spunem ca au putere pentru ca asta le da putere tot repetand ca au putere. Sa incepem sa spunem ca noi, cei alesi in Consiliul Local si Primarie, facem regulile impunand transparenta, competenta, totul in interesul timisorenilor. In campania mea, spre exemplu, am avut mare-mare grija de la cine am acceptat donatii, in ce cuantum, tocmai pentru a nu fi dependent de nimeni si pentru a nu fi pus in situatii in care sa mi se spuna: "eu te-am facut primar!". Si nu in ultimul rand, este si motivul pentru care ma bucur ca am castigat la scor detasat - nimeni nu va putea veni la mine sa imi spuna ca "ti-am dat 1.000 de voturi ca sa castigi". Asta imi da o anumita independenta, dar si faptul ca, in Consiliul Local, alianta USR -Plus a luat un scor clar. Pe de alta parte, trebuie sa precizez ca nu este gresit sa vrei sa facem investitii imobiliare in Timisoara, nu voi duce o cruciada impotriva dezvoltatorilor imobiliari. Avem nevoie de dezvoltatori, de investitii, iar in acest punct trebuie sa precizez, sa accentuez, ca toti cei care vor respecta legile vor fi bine primiti.Concret vorbind, Centrul istoric al Timisoarei e plin de cladiri coscovite, parca bombardate, e multa mizerie. Unele sunt reabilitate, dar centrul arata jalnic. In urma cu mai mult de o saptamana, aflata in vizita la Timisoara, Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Daruieste viata, postase pe Facebook ca Timisoara "este un oras neglijat de autoritati si pe alocuri abuzat. Asa arata. Apoi, stim, ca au fost tot felul de lupte de orgolii in ceea ce priveste reabilitarea istorica care s-a facut doar pe anumite portiuni, nu peste tot si asta pentru ca "nu s-a putut intra" in Primarie.In campanie am simtit ca aceasta situatie in care se afla cladirile istorice este o mare durere a timisorenilor. Este unul dintre esecurile mari ale administratiei Robu, pe care nu il pot intelege pe deplin. Inainte sa preia primul sau mandat, a existat un proiect amplu de reabilitare, cu planuri facute, cu manuale, cu inventar al cladirilor istorice, cu analize clare, cu planuri pentru fiecare cladire in parte, cu centru de informare si consultanta in Piata Traian. De 8 ani sta gol, afisele prafuite sunt de atunci. Reabilitatea este o prioritate, iar pentru mine asta insemana ca Primaria sa isi accepte propria responsabilitate, mai ales ca, in multe cazuri, primaria este co-proprietar. Primaria a fost mai degraba o frana decat un motor pentru reabilitare.Pentru a nu vorbi doar generalitati, si pentru ca vorbim despre patrimoniu, avem Directia de Cultura si Patrimoniu, condusa de Sorin Predescu, exilat de Robu din Timisoara, la Dolj, si asta pentru ca s-a opus acestuia, vorbim despre o plangere penala pentru ca municipalitatea a continuat lucrarile de refacere a trotuarelor din zona centrala a orasului, asta dupa ce s-a dat ordin de oprire a lucrarilor fara avize si autorizatii. Dar nu e singura situatie. Cum vei aborda situatiile de genul acesta?Directia de Cultura nu este a primariei, dar cu toate acestea Robu l-a trimis, indirect desigur, in desert.Nu este o directie a primariei, dar instiutiile acestea - Primaria, Directia de Cultura si Patrimoniu, Consiliul Judetean, trebuie sa colaboreze, proiectele sunt ale orasului. Iata, Consiliul Judetean a fost castigat de Alin Nica, PNL . Logica politica si electorala spune ca USR-Plus si PNL vor trebui sa colaboreze, nu?Cazul despre care spuneti tine guvern...Asa este. Ceea ce insa doresc sa punctez este maniera asta de numire in functie, politizarile, executiile, eliminata competenta si inlocuita cu incompenta. Un mod rudimentar de a face politici publice.Eu vad altfel lucrurile, ma intereseaza colaborarea. Daca vorbim despre patrimoniu, este chiar nevoie de colaborare. As da un exemplu - Sinagoga din Fabric, nu tine de primarie, dar e absolut necesar ca primar sa ma intereseze soarta acestei cladiri, sa fiu un facilitator, sa imping in fata orice solutie necesara, dar pentru asta avem nevoie de comunitatea evreiasca, si nu doar. Teatrul National a realizat un acord care nu a functionat, dar avem nevoie de colaborare si cu CJ, si cu guvernul. Tocmai aceasta capacitate de colaborare intre institutii publice a lipsit cu desavarsire si de aceea cred ca timisorenii au votat pe cineva cu experienta in diplomatie/admnistratie si colaborarea intre institutii. Sunt foarte putine lucruri pe care le putem face singuri fara sa depindem de guvern, ori de Uniunea Europeana, Consiliul Judetean, si nu doar in ceea ce priveste finantarea, dar si strategia unui proiect care trebuie gandit impreuna cu institutii responsabile.Ca vorbim de institutii, Primaria are in subordine Casa de Cultura, o pusculita pentru proiectele primariei. Ca de exemplu, Timfloris, cu un buget urias, un festival al kitsch-ului labartat in Piata Victoriei, si mai nou si in Piata Unirii. Noul centru de cultura, plus Timisoara Capitala Culturala.Acestea sunt subiecte care au fost foarte prezente in campanie noastra. Casa de Cultura nu mai poate functiona cum a functionat pana acum, tocmai pentru ca este o lipsa crasa de transparenta, impresia este ca finantarile nu sunt date pe baza unei strategii culturale clar definite, a unor criterii clare, a unei jurizari transparente si independente. Si asta vom schimba. Vom defini niste linii previzibile de finantare, criterii, iar juriul va trebuie sa fie din afara orasului. In ceea de priveste Timisoara Capitala Culturala, aceasta noua structura infiintata de fostul primar in cadrul primariei nu are noima.Am colaborat cu Timisoara Capitala Culturala pentru 3 luni. Cred ca proiectul este super-birocratizat, pierzandu-se timp. Apoi, preluarea in forta facuta de Nicolae Robu, si schema de personal cu trei pozitii de executie, fara nicio legatura cu proeictul. O bataie de joc.Da, acolo este nevoie de un cut si de un nou incpeut care sa includa comunitatea culturala care acum este dezbinata. Tot ce treubie sa facem trebuie sa fie tintit spre reintegrarea culturii/comunitatii in proiectul Capitala culturala.Pentru ca sunteti in Timisoara inca din 2003, stiti desigur orasul avea un alt vibe. In institutii erau oameni care avea habar de treaba pe care o au de facut, acum este o debandada. Vorbiti in programul propus despre depolitizarea institutiilor. Pentru ca programul se numeste Revolutia bunei guvernari, cred ca avem nevoie si de revolutia bunului simt si al bunei masuri. Va fi foarte complicat si greu de facut...Tocmai de aceea eu nu pornesc singur pe acest drum. Ce am facut si in aceasta campanie, am crescut echipe, am lucrat in echipa, echipe care s-au consolidat si au dat oameni buni, care la randul lor atrag alti oameni buni, si asta ar trebui sa fie strategia noastra. Dar haideti sa nu ne oprim cand ceva pare si este complicat de facut, sa ne uitam la resursele pe care le avem, iar Timisoara are resurse nu doar in cultura, dar si in arhitectura, in peisagistica, are specialisti care sunt deschisi si doresc sa se implice in Primarie, sau in diferite forme de colaborare. Tot acest capital, aceste resurse, sa le punem la munca. Da, e complicat si, da, ne ambitionam, dar acum avem o primarie intreaga. Noi putem efectiv sa punem institutiile in slujba timisorenilor. Este o sansa uriasa.Vedeti, si in discutia noastra vorbim punand pe masa doua culturi: Dvoastra imi spuneti ca totul e posibil, eu, in schimb, intreb permanent daca nu suntem ca in povestea cu drobul de sare. Daca ne apucam de treaba si cade drobul de sare.Da, asa cred. Nu spun insa ca va fi usor, nu spun ca nu o sa fac greseli, ca nu ma voi lovi de ziduri. Imi este clar ca vor fi si nemultumiri si dezamagiri. Toata lumea crede acum ca voi face exact ce crede fiecare in parte. Si ma gandesc ca poate si faptul acesta banal si simplu - sa respectam reguli ar putea fi o problema. Sunt constient de toate astea. Dar cred ca dupa patru ani vom trage o linie si ne vom intreba daca a meritat sa pornim pe acest drum al bunei guvernari. Va spun sincer, sunt convins ca vom spune ca a meritat.Fostul primar Nicolae Robu ne-a amenintat cu o fantana arteziana in culori, cu un super-buget. Dumneavoastra cu ce o sa ne amenintati? Intreb acest lucru pentru ca puterea e un lucru dificil de gestionat, iar oamenii tind sa capete idei fixe, sa dezvolte obsesii.Pot sa spun ca mi s-a tot spuns in campanie, a fost "impins" chiar sa "promit" lucruri mai concrete. Pe mine nu m-a manat in aceasta lupta o dorinta pentru fantani arteziene sau orice altceva intr-un mod concret, eu vreau sa construim o comunitate sanatoasa in care oamenii sa se simta bine, o calitate a vietii mai bune si asta presupune ca multe parti ale puzzle-ului sa se imbine. Responsabilitatea mea este sa am o imagine de ansamblu a puzzle-ului, nu doar o parte, si asta, de fapt, trebuie sa faca primarul. Mai apoi, concret, o sa vedem pe parcurs ce e de facut, dar va asigur ca nu e o lipsa de idei, ci doar decenta de a vorbi la obiect.In programul pe care l-am lecturat vorbiti despre inele de circulatie, despre mobilitate urbana. Apoi, cum suntem amandoi biciclisti, v-as intreba cum o sa rezolvati aceasta problema a pistelor de bicicleta - e o adevarata aventura sa strabati orasul pe bicicleta, apoi, sufocare traficului. Sa nu uitam despre Semaforisoara care, dincolo de glume, este o problema serioasa.Acestea sunt doua exemple pentru care nu trebuie sa inventam o formula magica. Pentru Semaforisoara trebuie sa facem o analiza unde sunt semafoarele in plus, incurca mai multe decat sa ajute, si sa le dam jos, iar pentru pistele pentru biciclete, presupune so infrastructura mai serioasa. Pentru inceput am putea sa verificam unde sunt bordurile care nu au ce cauta acolo. Apropo, au fost instalate borduri chiar si de curand, si sunt proiecte noi de borduri care sunt prea inalte. Te intrebi atunci de fapt nu este o lipsa de resurse, de bani, ci o risipa, poate chiar intentionata pe care noi trebuie sa o oprim. Cand voi fi primar plin, s-a terminat cu bordurile inalte. Punct. Si acolo unde sunt, pas cu pas, le inlocuim. Deci, de aia spun, sunt atat de multe probleme care pot fi rezolvate simplu, daca vrem, avem vointa, si putem imbunatati multe.Cunoasteti sistemul asistentei sociale, ati lucrat in acest doemniu venind in Timisoara, cum veti rezolva situatia pentru ca inteleg ca in primarie departamentul asistentei sociale e gandit prost, organigrama e surpadimensionata, plin de oameni care nu fac nimic, dar incaseaza bani.Solutiile, trebuie sa analizam de cine avem nevoie ca sa facem ce anume, ce servicii pot fi oferite, de cine si la ce pret si daca ajungem la concluzia ca un serviciu poate fi oferit doar de primarie la un pret mai mic decat pe piata, atunci il facem noi, daca nu, atunci externalizam unui ONG sau firme pentru anumite servicii, dar si pentru un anumit rezultat. Cum trebuie sa functioneze performant un sistem de asistenta sociala nu este un mare secret.O alta poveste a Timisoarei legata de primarie si de cum sa nu facem este si procesul pierdut de insitutie cu fostul director Lucian Varsandan, "mazilit" de fostul primar, un director care a facut performanta cu Teatrul German, indiscutabil.Nu doresc sa intru in probleme de resurse umane specifice, mai ales ca acum sunt oamenii in functie, sau cei care vor castiga concursuri, lucruri an desfasurare, nu vreau sa ies in presa cu declaratii. Dar este un exemplu foarte bun despre cum, din motive care nu au de a face cu performanta, se ajunge rezultate nocive pentru comunitate. Teatrul German a fost distrus, este la pamant. Trebuie sa il recladim, dar va renaste.O ultima intrebare, si poate cea mai dificila. Ce preferati: dobos sau langosi?Langosi, cu nutella sau cu gem de capsuni.