Galati: Dosar penal dupa ce doi barbati ar fi oferit bani alegatorilor pentru a vota un anumit candidat la Primaria Tecuci

Doi barbati despre care presa locala scrie ca ar face parte din lumea interlopa a Tecuciului au fost reclamati ca, in timp ce se aflau pe o terasa ar fi oferit bani cetatenilor pentru a-i determina sa voteze cu un anumit candidat la functia de primar."La data de 27 septembrie, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata cu privire la faptul ca, la o terasa din municipiul Tecuci, doua persoane ofera sume de bani pentru a determina alegatorii sa voteze cu un anume candidat la functia de primar. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita in scopul cercetarii evenimentelor electorale si a identificat atat apelantul, cat si pe cele doua persoane banuite ca ar fi oferit bani", a precizat IPJ Galati.Toti cei implicati, dar si martori ai faptei au fost dusi la sediul Politiei Tecuci pentru audieri. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunilor de coruperea alegatorilor si amenintare.