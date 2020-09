Dosar penal pe numele unui barbat suspect ca mituia alegatorii in schimbul unui vot. Politistii au gasit peste 160.000 de lei in masina lui

"Ieri, 27 septembrie a.c, in jurul orei 16.30, politistii au oprit pe raza municipiului Mangalia un autoturism, condus de un barbat, in dreapta aflandu-se proprietarul masinii, banuit ca ar fi oferit cetatenilor bani si i-ar fi sfatuit pe acestia sa voteze un anumit candidat la alegerile locale.La solicitarea politistilor, persoanele in cauza au refuzat sa permita controlul autoturismului.La un moment dat, in zona a venit un alt barbat, candidat la o primarie din judetul Constanta, acesta neavand vreo calitate sau legatura cu incidentul respectiv.Conducatorul auto a fost condus la sediul Politiei, iar in urma controlului vehiculului in cauza, politistii au gasit si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, peste 160.000 de lei, precum si materiale de propaganda", precizeaza Compartimentul Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.