Dreptate sociala pentru Bacau si Onesti. Parlamentarii PMP si PNL, singurii care au votat in totalitate (P)

Camera Deputatilor a votat un amendament la Legea 265 privind sistemul unitar de pensii, prin care. Conditia pentru a beneficia de aceasta reducere a varstei de pensionare este sa fi locuit timp de 30 de ani in Bacau, Onesti sau localitatile limitrofe.Singurii care au votat acest amendament in totalitate au fost parlamentarii PMP si PNL . In schimb, nu toti parlamentarii PSD au fost de acord cu includerea municipiilor Bacau si Onesti pe lista oraselor care au avut parte de poluare masiva. Printre cei care s-au impotrivit au fost deputatii PSD Vasilica Radu Costin din Arges si Ileana Cristina Dumitrache din Constanta, al carei sef politic este Felix Stroe , presedintele Raja Constanta. Valerian Vreme , candidatul PMP la functia de presedinte al Consiliului Judetean Bacau, ne-a declarat, dupa votul colegilor sai de partid din Parlament: