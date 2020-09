DSP solicita primariei Focsani, condusa de edilul PSD Cristi Misaila, igienizarea spatiilor comune in locuintele sociale: Grupurile sanitare sunt insalubre

"Locuintele vor fi modernizate"

Orasul Focsani este condus, din 2016, de primarul Cristi Misaila, care candideaza pentru un nou mandat."In urma unor sesizari transmise pe data de 11 septembrie 2020 de catre locuitorii blocurilor de locuinte sociale/locuinte de sprijin din strada Revolutiei nr.16 si nr.17, imobile aflate in proprietatea Primariei Focsani, DSP Vrancea a efectuat un control, pentru a verifica aspectele sesizate cu privire la starea igienico-sanitara a spatiilor comune aflate in folosinta locatarilor. (...)Fata de cele constatate, DSP Vrancea cere Primariei Focsani remedierea cat mai urgenta a situatiei, conform prevederilor legale in vigoare, pentru a se evita riscul aparitiei imbolnavirilor in randul locatarilor", se arata intr-un comunicat al DSP Vrancea.Potrivit sursei citate, inspectorii DSP Vrancea au gasit in blocurile sociale grupuri sanitare insalubre, fara dotari corespunzatoare si holuri in stare avansata de deteriorare."Echipa de control a constatat ca in imobilele verificate gradul de insalubritate depasea orice limita, holurile, casa scarii, grupurile sanitare aflandu-se in stare avansata de deteriorare. Peretii, pavimentele si tavanele erau deteriorate, iar usile si ferestrele prezentau grad avansat de uzura. Holurile erau aglomerate de diverse obiecte si piese de mobilier apartinand locatarilor. Grupurile sanitare erau insalubre, fara dotari corespunzatoare cu obiecte sanitare (WC, chiuvete, dusuri).Unele WC-uri erau nefunctionale, iar cabinele inchise cu lacat. Pentru ca nu s-a asigurat curatenia holurilor si a grupurilor sanitare, mirosul provoaca un disconfort accentuat locatarilor, iar lipsa dezinfectiei reprezinta un risc pentru sanatatea acestora", a precizat DSP Vrancea.Autoritatile sanitare sustin ca locatarii au reclamat si prezenta soarecilor, sobolanilor si a insectelor, prin neefectuarea operatiunilor de dezinsectie si deratizare.Primarul municipiului Focsani a declarat, pentru Agerpes, ca la blocurile sociale din cartierul Sud nu s-au mai facut interventii majore de modernizare in ultima perioada deoarece acestea vor intra in curand in reabilitare, in cadrul unui proiect cu fonduri europene."Locuintele sociale de pe strada Revolutiei din cartierul Sud al municipiului Focsani fac obiectul unui contract de finantare vizand reabilitarea acestora cu fonduri europene, care urmeaza sa fie semnat in curand. Locuintele vor fi modernizare si recompartimentate. Vor rezulta garsoniere si apartamente cu grup sanitar si toate conditiile impuse de legea locuintelor", a declarat primarul Cristi Misaila.Autoritatile locale spun ca Directia de Dezvoltare Servicii Publice face periodic igienizare, deratizare si dezinfectie in locuintele sociale, insa unii dintre locatari nu inteleg sa mentina curatenia.