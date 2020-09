Dumitru Dragomir va fi consilier la Municipiul Bucuresti: "Cum sa renunt? Nu renunt la nimic. Eu am convins oamenii sa ne voteze"

Intrebat daca se gandeste sa renunte, asa cum va face, de exemplu, antrenorul Daniel Pancu, Dragomir a fost transant: "Raman consilier, cum sa renunt? Nu renunt la nimic! Am muncit si am facut campanie electorala, am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers si am convins oamenii sa ne voteze. Daca faceau toti ca mine, era altceva. Vreau sa muncesc pentru oras, pentru Bucuresti, sa facem treaba buna. Chiar daca nu am castigat noi, trebuie sa-i felicitam pe alesi si sa punem mana la treaba impreuna", a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.ro.