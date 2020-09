Dupa alegeri: despre despartirea de pesedism si reforma statului

Era ca si cum, ca prin miracol, alegerile locale ar fi adus acea despartire, definitiva si radicala, de fesenism. Votul dat de bucuresteni impotriva Gabrielei Firea, in favoarea lui Nicusor Dan , a fost, incontestabil, una dintre imaginile care au putut fi intruchiparea unei sperante colective. Asemeni doamnei Dancila, doamna Firea este pe cale sa intre in istorie, ca un capitol toxic si grotesc, incheiat fara glorie.Dincolo de inlaturarea celei mai incompetente si destructive administratii a Bucurestiului din anii din urma, peisajul electoral din Bucuresti arata, o data cu trecerea timpului, mai putin luminos decat in primele clipe de exaltare. Robert Negoita este, din nou, primar, reconfirmand eficacitatea retetei sale de agresivitate demagogica. Sectorul 4 este, in continuare, fieful unei grupari care se afla la granita dintre politic si infractional. Dan Tudorache, acompaniat de o intreaga masinarie de stat aservita, incearca, dupa patru ani, sa o priveze, iarasi, pe Clotilde Armand de victoria ei. Si, mai presus de toate, se afla intruchiparea obscenitatii morale, alegerea lui Popescu-Piedone, condamnat in prima instanta: victimele tragediei de la Colectiv nu inseamna nimic in memoria compatriotilor nostri.Iata de ce o anume prudenta se impune, chiar si atunci cand suntem tentati sa credem ca regenerarea societatii noastre este pe cale sa se produca. Simbolurile au forta lor si anumite victorii pot anunta emanciparea unei comunitati de sub jugul unui despot: este cazul sfarsitului lui Marian Oprisan si al domniei sale de aproape trei decenii. Drumul sau a ajuns, in fine, la capat.Si totusi, PSD nu este, inca, parte din trecutul nostru- el detine, inca, suficiente resurse spre a se regenera. Dupa patru ani de regim Dragnea, scorul sau, in multe dintre regiunile Romaniei, este unul insemnat. Complicitatea dintre PSD si stat este parte din ecuatia deceniilor de postcomunism. In asanarea guvernarii locale se afla punctul de plecare al unei alt viitor.Acolo unde seriozitatea se afirma ca strategie de dezvoltare, pesedismul nu mai are un viitor. Iar cei care doresc sa inteleaga cum se poate ajunge la reducerea PSD la o pozitie de irelevanta electorala merita sa priveasca spre Cluj, acolo unde Emil Boc este omul politic care a reusit, mai mult decat oricare altul, sa construiasca o alternativa credibila la demagogie, autarhie si subdezvoltare. Un model fondat pe trainicie este si Oradea lui Ilie Bolojan: detasarea de trecut este posibila, iar traiectoria celor doua zone o probeaza, dincolo de orice indoiala.Reforma statului trebuie sa aiba ca punct de pornire acest nivel al comunitatilor. De la regimul electoral la legile de functionare ale institutiilor statului, renovarea autentica este necesara. Bucurestiul poate fi, de acum inainte, parte din acest efort de reinventare al Romaniei. Insulele de reusita din Cluj sau din Oradea pot fi, treptat, extinse, spre a acoperi cat mai mult din harta patriei noastre. Incercarile care se apropie vor arata ce se poate face cu adevarat. Pesedismul este nu este o fatalitate a societatii noastre. El poate fi eradicat, in masura in care statul va fi redat functiunilor sale naturale.PSD nu este, inca, istorie, dar o bresa in edificiul fesenist este vizibila. Spre a merge pana la capat, este nevoie de tenacitate si de realism. Nu miracolele le vor salva, ci capacitatea noastra colectiva de a restaura un sens al decentei noastre ca natiune.