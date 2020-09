VIDEO Caz unic in Romania: Edilul care vrea sa-i lase primaria mostenire fiului sau. Viceprimarul ii pune bete in roate

Si-a montat biroul in fata primariei

"E primaria mea si o las cui vreau eu", ar fi fost auzit spunand deseori prin comuna Vasile Haidau, potrit publicatiei BZI. Dupa 4 mandate de primar, Haidau s-a retras in favoarea fiului, care candideaza din partea PNL. Numai ca Vasile Haidau nu si-a facut corect calculele. Timp de 16 ani, in comuna, viceprimar a fost Stefan Fanica Paraschiv. In urma cu cateva luni, acesta a anuntat ca va candida pentru functia de primar. Vasile Haidau s-a enervat la culme, simtind ca sansele fiului scad vertiginos., scrie sursa citata.In semn de protest, in cursul zilei de joi, viceprimarul Stefan Fanica Paraschiv a montat un birou in fata Primariei, chiar si o usa. Locuitorii din comuna se apropiau de biroul improvizat si cereau tot felul de indicatii. Viceprimarul a aratat ca Vasile Haidau i-a blocat o serie de proiecte pentru a i le servi pe tava fiului in campania electorala."Domnul primar Vasile Haidau, in momentul in care a auzit ca voi candida din partea Partidului Miscarea Populara , efectiv a inlocuit butucul de la birou ca sa nu mai am acces in biroul comun. Asta pentru ca-l sustine pe fiul sau, Catalin Haidau. In 2016 m-a rugat sa nu candidez pentru ca ma va sustine.Dupa aia a hotarat ca fiul lui sa fie candidat la functia de primar. Mi-a blocat foarte multe activitati ca viceprimar, ca sa nu fie meritele mele. Alimentarea cu gaze in Horlesti, un rezervor pe platoul Beldiman, sunt cateva exemple. Nu mi-a dat voie sa punem la dispozitie catre ApaVital terenul pentru rezervor. Abia am reusit printr-un HCL pentru ca oamenii acuzau lipsa apei. Nu ar mai fi fost disconfort daca aprobam mai devreme", a precizat candidatul PMP la Primaria Rediu.