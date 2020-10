Edilul condamnat penal din Sangeorz Bai, care s-a filmat in timp ce isi umilea fiica, a depus juramantul de primar

Inregistrarile si condamnarea

Ceremonia de investire pentru cel de-al doilea mandat de primar a lui Traian Ogagau a avut loc, joi, la Centrul Cultural "Iustin Sohorca", din Sangeorz-Bai. La depunerea juramantului au asistat sustinatori si simpatizanti ai acestuia, relateaza adevarul.ro. Alaturi de noul Consiliu Local, Ogagau a jurat sa respecte Consitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa-si indeplineasca indatoririle care ii revin odata cu aceasta functie si sa respecte normele de conduita profesionala si civica, a jurat toate acestea hotarat sa inceapa un nou capitol in dezvoltarea comunitatii, alaturi de noua echipa a Consiliului Local.Primarul din Sangeorz-Bai a filmat momentul in care isi umileste fiica dezbracata, pe care a pus-o sa stea in genunchi si cu mainile ridicate deasupra capului, minute in sir, timp in care fetita este pusa sa repete ca va fi cuminte si ca nu isi va mai face parintii de ras.Dupa ce scandaul a fost mediatizat, PNL Bistrita Nasaud s-a delimitat de Traian Ogagau, anuntand ca acesta nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea partidului.Pe 14 octombrie, Traian Ogagau si-a pierdut functia de primar, pentru cateva zile, ca urmare a condamnarii definitive la un an de inchisoare cu suspendare pentru sustragerea de la prelevarea probelor biologice. Prefectul judetului Bistrita-Nasaud a semnat atunci ordinul de incetare a mandatului inainte de termen.