Elena Lasconi, noul primar al orasului Campulung Muscel

Ea a afirmat, duminica seara, ca potrivit numaratorii paralele s-a impus in cel putin 17 dintre cele 19 sectii de votare din municipiu, in multe dintre ele cu peste 50% dintre optiunile alegatorilor."Inca de la inceput am simtit biroul din Primarie. (...) Am crezut din tot sufletul si m-am incarcat din energia oamenilor", a declarat Elena Lasconi.Ea a precizat ca nu are resentimente fata de adversarii politici."Nu le port pica pentru chestiile urate pe care le-au facut. (...) Am simtit ca e vorba de forta binelui. (...) Nu mai avem timp de razboaie, e vremea sa ne apucam de treaba", a mai spus Elena Lasconi.Elena Lasconi, in varsta de 48 de ani, a candidat pentru functia de primar al municipiului Campulung Muscel, din partea USR-PLUS.Lasconi a fost prezentatoarea Stirilor Pro Tv si a lucrat in cadrul postului timp de 25 de ani. A prezentat emisiunea "Horoscop cu Neti si Elena", a realizat emisiunea "Crime Time Live Show" si rubrica "Dincolo de povestiri pe acasatv".Elena Lasconi are sapte terenuri, sase dintre ele fiind mostenire. De asemenea, Lasconi are trei apartamente de locuit in Bucuresti si o casa in Campulung.