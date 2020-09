Elena Udrea: Le urez succes celor care au castigat azi, chiar daca eu am votat cu Traian Basescu si PMP. Nicusor Dan nu poate fi un primar cu mult mai rau decat Gabi Firea

"Deci s-a votat cu entuziasm "noul". Cam cu acelasi entuziasm cu care se vota PD in 2004... pentru cei care nu stiu ca si atunci venea "o noua clasa politica" care "alunga PSD -ul" cum zic acum cei de la USR si Plus. Si eu zic ca cei care au venit atunci au facut chiar lucruri bune pentru Bucuresti si Romania, dar sa stiti ca si ei sunt cei pe care votul de azi a vrut sa ii inlocuiasca in politica. Deci "noul"de atunci a devenit "vechiul"de azi", a scris Elena Udrea, duminica seara, pe Facebook Aceasta sustine ca si cu USR PLUS se va intampla la fel."Exact asa va fi si cu USR Plus, dar nu peste 16, ci peste 4 ani in cazul lor. Tot acest entuziasm se va transforma intr-o mare dezamagire. Cei care au votat cu valul azi au uitat ca a existat Guvernul Ciolos, care s-a dovedit printre cele mai incapabile guvernari, au ignorat toate dovezile care au aratat ca reprezentatii USR Plus sunt la fel ca toti ceilalti politicieni, prinsi in afaceri cu statul, implicati in lobby-uri pentru interlopi locali sau multinationale, dedati la nepotisme sau pur si simplu nepregatiti pentru functiile pe care le ocupa... Sunt de parere ca Nicusor Dan nu poate fi un primar cu mult mai rau decat Gabi Firea, deci nu prevad o catastrofa prin venirea lui la Primarie. Dar nici nu va rupe gura targului ca primar. Am lucrat cu el cand am fost ministru, asa ca ma bazez pe ceva ce am constatat direct", a mai afirmat Udrea.Aceasta a urat succes celor care au castigat alegerile: "Deci, le urez succes celor care au castigat azi, chiar daca eu am votat cu Traian Basescu si PMP. Vom vedea peste 4 ani daca au meritat aceasta speranta si entuziasm cu care au fost alesi, sau doar istoria se repeta si electoratul pur si simplu are nevoie sa fie hranit periodic cu ideea de schimbare".In finalul postarii, Udrea s-a referit si la procentul mic pe care PNL l-a obtinut in Bucuresti: "Cum e aia ca Orban anunta cea mai mare victorie a PNL??? A lui, poate, cu alegerea de a-l sustine pe Nicusor Dan. Dar nu a PNL-ului, care cu 18-19%, este perdant in aceste alegeri".Liderul PNL, Ludovic Orban a afirmat, duminica seara, ca "PNL inregistreaza o victorie clara in alegerile locale si pentru prima oara PNL bate PSD-ul fara drept de apel".