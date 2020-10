Presedintele PMP, Eugen Tomac: Suntem a treia forta politica a tarii. Tinta pentru parlamentare este de peste 10 %

"Faptul ca dupa PNL si PSD, PMP a avut cei mai multi candidati, intrand in competitie in 2436 de localitati a contat enorm la obtinerea procentului de 6+.Astazi, PMP este al treilea partid ca numar de alesi locali. Avem, dupa PSD si PNL, cei mai multi primari si consilieri in intreaga tara. Este meritul echipei noastre, acolo unde s-a muncit am reusit sa facem performanta. In unele judete insa rezultatele ne obliga sa schimbam modul de lucru si echipa din fruntea organizatiilor pentru a corecta din mers ce nu a functionat si pentru a reusi la urmatorul scrutin un un scor de 10+", a scris Eugen Tomac.Liderul PMP a mai aratat ca "in plan local, vom face aliante de dreapta pentru a scoate din stagnare administratia publica locala si pentru a da o noua perspectiva Romaniei". "Tinta pentru parlamentare este 10+!", a mai adaugat Tomac in finalul postarii de pe Facebook.