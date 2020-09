Exit Poll FINAL. Primaria Bucuresti: creste diferenta intre primii doi candidati. Nicusor Dan - 47,8%, Gabriela Firea - 38,2%

Nicusor Dan: E ziua de nastere a noului Bucuresti

Conform rezultatelor Exit Poll-ului realizat de CURS-Avangarde, din datele valabile pentru ora 19:30, rezultatele la alegerile locale 2020 pentru Primaria Bucuresti, Nicusor Dan obtinuse 47,2%, iar Gabriela Firea obtinuse 39,0%.Datele arata ca Traian Basescu (PMP) are 9,4%, Florin Calinescu (PartidulVerde) 1,8% si Calin Popescu Tariceanu ALDE ) a obtinut 1,6%."Azi e ziua de nastere a noului Bucuresti. Am incredere ca dupa numaratoarea voturilor voi fi primarul Capitalei si va garantez ca de la momentul investirii vom incepe constructia noului Bucuresti. Am incredere ca majoritatea colegilor nostri din alianta dreptei vor castiga primariile de sector si sunt convins ca in Consiliul general si consiliile locale ale sectoarelor o sa existe o majoritate a PNL si USR PLUS", a declarat Nicusor Dan dupa anuntarea primelor exit poll-uri.Acesta le-a dat asigurari celor care nu l-au votat ca Bucurestiul va fi si orasul lor."Bucurestiul nu e un oras care sa excluda pe cineva. Ii chemam pe toti sa fim parteneri in constructia noului Bucuresti", a mai spus Nicusor Dan.Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei Gabriela Firea nu s-a prezentat alaturi de colegii de partid dupa afisarea rezultatelor de la alegerile locale, ci a transmis un mesaj pe Facebook "Ce se intampla la acest moment. Exit pollurile nu au cum sa fie cele oficiale. Sunt cifre in urma unor sondaje de opinie.Declaratia o voi face maine. Cred ca trebuie sa ma mai nasc o data pentru a mai face o campanie murdara cum au facut principalii mei contracandidati, in special candidatul dreptei unite. Prietenii mei gaseau platite, sponsorizate, mesaje platite la adresa mea care nu au legatura cu activitatea mea. Au fost lovituri nemeritate sub centura. Eu m-am axat doar pe prezentarea in fata dvs a situatiei in care am preluat Bucurestiul acum patru ani", a declarat duminica seara Gabriela Firea.Aceasta a adaugat apoi ca in campania electorala s-a vorbit despre faptul ca "eu as fi capul rautatilor" si ca nu s-au atins problemele Bucurestiului."Un alt lucru care mi s-a parut inadecvat, ca in aceasta luna de campanie nu am vorbit de faptul ca nu avem centura, ca se opreste apa calda. Toata vara am facut revizii. Apa calda nu vine de la Gabriela Firea. Vine 60% de la Guvern. Din pacate i-a convins pe multi ca eu as fi capul rautatilor. In loc sa vorbim de poluare am vorbit despre domnul Ion Iliescu , fostul presedinte al partidului retras din viata publica. Asocierea mea cu domnul Adrian Nastase , fostul presedinte PSD retras si el din viata publica. S-a vorbit de domnul Dragnea care stim unde este. Doi ani de zile am fost unul din putinii colegi care s-a luptat cu ce a facut el", a mai spus Firea.Liderul liberal Ludovic Orban a declarat, duminica seara, imediat dupa inchiderea urnelor si publicarea primelor rezultate exit-poll, ca este o zi istorica pentru Partidul Liberal, pentru ca pentru prima data dupa Revolutie a obtinut "victorii clare" in alegerile locale."Pentru prima data, Partidul National Liberal bate PSD fara drept de apel", a afirmat Ludovic Orban. El a adaugat ca este "cel mai spectaculos rezultat al partidului liberal in ultimii 30 de ani" si marcheaza o serie de trei victorii in alegeri: la europarlamentare, la prezidentiale si acum la locale."Ma bucur enorm ca am eliberat Bucurestiul" - a mai spus seful PNL comentand rezultatul exit-pollului din Capitala."E o victorie pe care, hai sa fim cinstiti, foarte putini o asteptau. E o victorie clara care nu lasa loc de comentariii. Bucuresenii, in marea lor majoritate, si-au dorit o schimbare. Bucurestenii si-au dorit sa elibereze Bucurestiul de caracatita PSD. Victoria lui Nicusor Dan e o victorie care e rezultatul unui efort depus de Nicusor Dan vreme de cel putin 12 ani de zile si mai ales al unui program realist prezentat intr-un mod onest, fara promisiuni desarte si angajamente care nu au niciun fel de baza", a afirmat Ludovic Orban."Aceste victorii nu ne determina sa ne bucuram in mod excesiv. Ne vom bucura o zi, doua, apoi ne apucam de treaba" - a promis liderul liberal.Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca rezultatul alegerilor din Capitala reprezinta "victoria lui Nicusor Dan, omul care a reusit sa o scoata pe Gabriela Firea din Primaria Capitalei"."Rezultatele din aceasta seara ne arata ca USR si PLUS isi respecta angajamentul pe care l-au facut in fata romanilor, ca vom fi a treia forta politica din Romania si vom deveni alternativa la vechile partide politice. Rezultatele de astazi din Bucuresti confirma, de fapt, ca in toti acesti ani si in prezent, forta care lupta cu PSD-ul este USR PLUS - ne confirma si rezultatele de la Consiliul General, unde practic avem 33%", a declarat Dan Barna, liderul USR, dupa publicarea exit-poll-ului.Primele rezultate la alegerile locale pentru Primaria Bucuresti indica ca Nicusor Dan a obtinut 47,2%, iar Gabriela Firea a obtinut 39%."Faptul ca am reusit, intr-o masura semnificativa sa smulgem Bucurestiul din mana PSD-ului este meritul dumneavoastra, al cetatenilor. Este victoria lui Nicusor Dan, este omul care a reusit sa o scoata pe Gabriela Firea din Primaria Capitalei. In momentul acesta, vorbim de aproape 3.000 de consilieri in intreaga tara, oamenii vor aduce in Consiliile locale din intreaga tara proiectele USR PLUS, proiectele pentru cetateni si pentru dezvoltare: digitalizare, transparentizare. Este o victorie importanta, dreapta unita la Bucuresti a obtinut un rezultat istoric. Nicusor Dan este primarul care va tranforma Bucurestiul in acest nou Bucuresti pe care ni-l dorim", a mai spus Barna."Vreau sa-l felicit pe Nicusor Dan. Este primarul Bucurestiului. Am vazut ca doamna Firea nu crede si spera ca spre dimineata se va schimba numaratoarea. Nu doamna Firea aici nu e ca la Geoana. Deci, doamana Firea, ati pierdut! Mergeti acasa. Sau mergeti inapoi la trustul lui Voiculescu", a declarat Basescu."PMP a reusit sa se consolideze ca partid care trece pragul, cu 7,2%. Ma bucur tare mult ca azi nu e corul pornit - din cauza lui Basescu nu a pierdut Nicusor. Dumnezeu le-a asezat pe toate sa fim cu totii multumiti. Treaba e buna. S-a dovedit ca socoteala noastra a fost corecta. Avem primar general si avem PMP - cel mai mare partid dintre partidele mici", a mai spus Traian Basescu.