Exit Poll FINAL. Primaria Sectorului 5: Cristian Bacanu - 27,9%, Cristian Piedone - 27,9%

Rezultatele la Consiliul Local

Candidatii la alegerilor locale 2020 pentru Primaria Sectorului 5

Conform rezultatelor Exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, din datele valabile pentru ora 19:30, rezultatele la alegerile locale 2020 pentru Primaria Sector 5 Bucuresti, candidatii Cristian Bacanu (PNL - USR PLUS) si Cristian Popescu Piedone (Partidul Puterii Umaniste) obtinusera 27,3%.In rezultatele valabile pentru ora 21:00, ambii candidati au crescut in sondaje cu 0,6%.Datele arata ca Daniel Florea (PSD) a obtinut 23.1 %, Marian Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent)- 13.9, Catalin Lucian Iliescu (PMP)- 4,1% si Ion Valentin Voicu ( ALDE )- 1.3 %.Partidul Social Democrat 29%Alianta USR-PLUS 20%Partidul National Liberal 19,7%Partidul Puterii Umaniste social-liberal 12,1% Partidul Miscarea Populara 5,3%Partidul Social Democrat independent 5,2%Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor 2,7%Alianta Pro Bucuresti 2020 1,5%Duminica, 27 septembrie, au avut loc alegerile locale in Romania. In cursa electorala pentru Primaria Sectorului 5 s-au inscris 11 candidati. Rezultatele exit-poll-urilor pentru mai multe localitati din tara vor putea fi aflate duminica, dupa ora 21:00. Ziare.com vi le va prezenta la ora 21.00.Pentru alegerile locale din 2020 din Romania, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat trei institute care vor putea face sondaje de opinie la iesirea de la urne. Mai exact, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia "Biroul de Cercetari Sociale" - BCS au fost acreditate sa faca sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile locale din 2020.Daniel Florea, Partidul Social DemocratStefan Pirpiliu, Alianta Pro Bucuresti 2020Octavian Mirea, Partidul ADER la Democratie, Educatie si ReconstructieAdrian Fundeneanu, Partidul Neamul RomanescCristian-Victor Piedone Popescu, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal)Adrian-Ion Urichianu, Partidul Romania MareMarian-Daniel Vanghelie, Partidul Social Democrat IndependentCatalin-Lucian Iliescu, Partidul Miscarea Populara Ion-Valentin Voicu, Partidul Alianta Liberalilor si DemocratilorCristian-Tudor Bacanu, Partidul National Liberal