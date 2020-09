Exit Poll. Primele rezultate la alegerile locale 2020 pentru Primaria Bucuresti. Nicusor Dan - 47,20, Gabriela Firea - 39,0

Duminica, 27 septembrie, au loc alegerile locale in Romania. In cursa electorala pentru Primaria Municipiului Bucuresti s-au inscris 18 candidati. Rezultatele exit-poll-urilor pentru mai multe localitati din tara vor putea fi aflate duminica, dupa ora 21:00. Ziare.com vi le va prezenta la ora 21.00.Pentru alegerile locale din 2020 din Romania, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat trei institute care vor putea face sondaje de opinie la iesirea de la urne. Mai exact, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia "Biroul de Cercetari Sociale" - BCS au fost acreditate sa faca sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile locale din 2020.Candidatii la alegerile locale 2020 pentru Primaria BucurestiAlexandru-Ion Coita, Partidul Republican din RomaniaBogdan-Dragos-Aureliu Marian-Stanoevici, Partidul Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie (ADER)CORON- A 4k Aerial Film of the PhilippinesCopy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageMox PlayerADVERTISEMENTCalin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE Catalin Ioan Berenghi, IndependentClaudiu-Richard Tarziu, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) Florin Calinescu , Partidul VerdeGabriela Firea, Partidul Social-Democrat ( PSD Harry- Ilan Laufer , Partidului Forta Identitatii Nationale (FIN)Ileana-Daniela Nanau, Partidul Romania Mare ( PRM Ioan Sirbu, Alianta Pro Bucuresti 2020John-Ion Banu, Partidul Natiunea Romana (PNRo)Nicusor Dan, candidat sustinut de Uniunea Salvati Romania ( USR -PLUS) si Partidul National Liberal ( PNL Octavian Badescu , IndependentRadu Ghidau, Alianta National Taranista (ANT)Radu-Octavian Moraru, IndependentSebastian- Constantin Popescu , Partidul Noua Romanie (PNR) Partidul Miscarea Populara (PMP)Valentina-Magdalena-Laura Bistriceanu, Partidul Ecologist Roman ( PER