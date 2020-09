Exit Poll. Primele rezultate la alegerile locale 2020 pentru Primaria Sectorului 6 Bucuresti: Ciucu - 48,2%, Mutu - 35,2% si Florescu- 7,4%

Candidatii la alegerilor locale 2020 pentru Primaria Sectorului 5 Bucuresti

Stefan Florescu (PMP) a obtinut 7,4%, Tudor Ionescu ( ALDE ) are 2,9%, Mihai Denes (2%), iar Anca Balasoiu (Alianta Pro Bucuresti 2020) - 1,4%.Duminica, 27 septembrie, au avut loc alegerile locale in Romania. In cursa electorala pentru Primaria Sectorului 6 Bucuresti s-au inscris 17 candidati.Pentru alegerile locale din 2020 din Romania, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat trei institute care vor putea face sondaje de opinie la iesirea de la urne. Mai exact, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia "Biroul de Cercetari Sociale" - BCS au fost acreditate sa faca sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile locale din 2020.Ciprian Ciucu, Partidul National LiberalGabriel Mutu, Partidul Social DemocratAnca Elena Balasoiu, Alianta Pro Bucuresti 2020Danil Tulugea, Partidul Romania MareFlorina Bogdana Popescu, Miscarea Patriotilor RomaniGabriel Razvan Pisoschi, IndependentBogdan-Gabriel Iofciu, Partidul ADER la Democratie, Educatie si ReconstructieCalin Tudose, Partidul Ecologist RomanStefan-Viorel Florescu, Partidul Miscarea Populara Tudor-Tim Ionescu, Partidul Alianta Liberalilor si DemocratilorAlexandra-Diana-Cristina Gheorghe-Iovu, Partidul RE:START RomaniaViorica-Elisabeta Lupu, Alianta pentru Unirea RomanilorVlad-Alexandru Iancu, Partidul Social Democrat IndependentMihai Danes, IndependentGeorgel Tudorascu Partidul Puterii Umaniste (social - liberal)Catalin-Liviu Amieroaie, Alianta Crestin DemocrataRadu-Lucian Dinu, Partidul Forta Identitatii Nationale