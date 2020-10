Explicatiile CURS-Avangarde privind diferentele de procente dintre exit-poll si rezultatele finale la alegerile locale

Precizarile

Despre marjele de eroare

Criteriile de evaluare

CURS-Avangarde il creditase pe Nicusor Dan cu 47,8% din voturile bucurestenilor la exit-poll-ul de la ora 21.00, in vreme ce rezultatul oficial al noului primar a fost de 42,8%. In cazul Gabrielei Firea, diferenta a fost de 0,2%. Practic, exit-poll-ul final al CURS / Avangarde dadea o diferenta de 9,6 puncte procentuale intre Nicusor Dan (47,8%) si Gabriela Firea (38,2%).La putin timp dupa alegeri, pe 1 octombrie, Gabriela Firea a acuzat existenta unui "plan diabolic" al PNL pentru fraudarea alegerilor din Bucuresti, aratand ca si exit-poll-ul realizat pe 27 septembrie, la iesirea de la urne, de CURS si Avangarde ar fi parte a acestui plan."Cred ca a fost un plan foarte bine pus la punct. Conducerea PNL era resemnata in ultimele zile ca va pierde alegerile din Bucuresti. Probabil ca in ultimul moment s-au gandit la un plan diabolic. Asa se explica si diferenta de la exit-poll-ul Sociopol, de 10% intre mine si Nicusor Dan. A batut toate recordurile, va ramane ca cel mai trucat exitpoll de pe planeta, dovada ca diferenta dintre noi e de 4 si ceva %, nici macar 5%", declara Gabriela Firea la iesirea din sediul PSD Exit-poll-ul realizat de CURS si Avangarde a fost singurul realizat in Bucuresti in ziua alegerilor, iar rezultatele au fost transmise de toate televiziunile.Potrivit CURS- Avangarde, numarul sectiilor de votare si numarul alegatorilor intervievati au fost - 120 de sectii distribuite proportional cu numarul de votanti pe cele 6 sectoare in cadrul Municipiul Bucuresti, 35 de sectii de votare in Municipiul Craiova si 30 de sectii de votare in Municipiul Constanta. Selectarea sectiilor de vot incluse in esantion s-a efectuat cu pas statistic calculat la o prezenta de vot estimata la 40% din electorat.Numarul de votanti care au fost intervievati a fost de peste 13.000 in cazul Municipiului Bucuresti (distribuit proportional pe sectoare), peste 5.000 de votanti in Municipiul Craiova si circa 4.000 in Municipiul Constanta. Deci au fost intervievati in total peste 22.000 de alegatori. In realizarea cercetarii au fost implicate circa 500 de persoane (circa 400 de operatori de interviu, 30 de operatori call-center, 20 de coordonatori de teren si 15 experti)."Marjele de eroare calculate si asumate pentru cele 3 municipii si cele 6 sectoare din Bucuresti au luat in calcul, pe de o parte, numarul de votanti intervievati in fiecare caz, si, pe de alta parte, influenta unor facturi disfunctionali precum numarul votantilor care au refuzat sa raspunda, dificultati ale unor operatori de interviu in a discuta cu votantii chiar la iesirea din sala de vot, inlocuirea de ultim moment a unor operatori de interviu etc.Prin urmare, la marjele de eroare calculate, in functie de numarul de votanti intervievati, s-a adaugat o marja de circa +-0,5% cauzata de factorii disfunctionali amintiti, in principal de ponderea mare, de peste 25% in unele cazuri, a refuzurilor de a raspunde la chestionar," explica sursa citata.Potrivit CURS-Avangarde, toate marjele de eroare stabilite sunt asumate la un nivel de incredere de +/-95%, ceea ce inseamna ca in cinci cazuri dintr-o suta sunt acceptate erori de esantionare."Mentionam ca abaterile se calculeaza la nivel de procent, respectiv la scorul obtinut de fiecare candidat , persoana sau partid si nu la distanta dintre procente, cum gresit se mai invoca in mass-media, desi la ecarturi marja de eroare se calculeaza altfel.O astfel de abordare face ca in loc sa se vorbeasca, de exemplu, de o abatere de +/-2-3% sa se invoce predictii exagerate cu diferente chiar si de 10 procente, desi abaterile care conteaza sunt cele situate in afara marjei de eroare pentru fiecare candidat, sau in afara marjei de eroare calculata la nivel de ecart sau distanta, procedeu utilizat uneori in SUA unde conteaza doar doi candidati, pe cand in Romania locul doi ne apare intr-o ierarhie cu mai multi candidati.A se vedea in acest sens Anexa 1, Anexa 2 unde analizele exit-poll-urilor arata nu numai depasiri mari ale marjei de eroare, de pana la 10%, dar si prezicerea gresita a castigatorului in diferite state din SUA, chiar la nivelul alegerilor prezidentiale", arata sursa citata. Intregul document poate fi citit pe site-ul institutului. CURS- Avangarde arata ca principalele criterii de evaluare a performantei Exit-Poll-urilor realizate in cele trei municipii, respectiv Bucuresti, inclusiv cele 6 sectoare, Craiova si Constanta, sunt:- este identificat sau estimat castigatorul;- estimarea ierarhiei candidatilor pentru functia de primar, de municipiu si de sectoare;- estimarea ierarhiei partidelor in functie de ponderea consilierilor municipali si consilierilor de sector;- incadrarea in marjele maxime de eroare stabilite;- abaterea sau media abaterilor rezultatelor oferite de sondajele la urne fata de cele oferite de BEC.Aceste criterii sunt in general cele mai utilizate in analiza performantei institutelor implicate in realizarea sondajelor la urne, epxlica sursa citata.Documentul are mai multe pagini, iar CURS -Avangarde arata ca rezultatele obtinute de EXIT-POLL-uri "arata si confirma, si de aceasta data, profesionalismul celor doua institute, cele cateva abateri peste marjele de eroare neafectand practic performanta obtinuta.""Rezultatele publicate de CURS-AVANGARDE in ceea ce priveste alegerile din Municipiul Bucuresti, Municipiul Craiova si Municipiul Constanta sunt confirmate de datele BEC, abaterile fiind sub 3% peste marja de eroare stabilita (cu o singura exceptie, estimarea voturilor pentru USR -Plus pentru Consiliul General), PSD fiind dat, totusi, cu un scor in marja de eroare. In cazul oraselor Constanta si Craiova, Exit-Poll-urile au furnizat rezultate in marja de eroare castigatorul fiind estimat cu exactitate in municipiul Constanta si cu o abatere de sub 0,5% in municipiul Craiova.Rezultatele publicate de CURS-AVANGARDE in ceea ce priveste sectoarele se incadreaza si ele in marjele de eroare stabilite pentru fiecare candidat, persoana sau partid. De regula in analize se utilizeaza abaterile peste marjele de eroare stabilite. In acest caz in datele celor 9 Exit-Poll-uri apar doar trei situatii in care depasirea este de peste 3% fata de marja de eroare. Daca abaterile sunt raportate la marja de eroare pentru diferentele sau ecartul dintre rezultatele BEC si Exit-Poll-uri atunci abaterile sunt mai mici. La cerere, pot fi calculate si acest gen de abateri in cazul datelor de Exit-Poll. Deocamdata le prezentam doar pe cele fata de marja de eroare calculata la procentul sau scorul obtinut de fiecare candidat," conchide sursa citata.