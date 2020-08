"Fabrica" de semnaturi de la Sectorul 5. Cum explica judecatorii mentinerea in cursa electorala a primarului Daniel Florea. Procurorii s-au autosesizat

"A depus 14.000 de semnaturi, din care nici macar 1.000 nu sunt reale"

Procurorul a cerut mentinerea lui Daniel Florea in cursa electorala

Judecatorul: "Exista suspiciunea rezonabila a falsificarii unor semnaturi"

Judecatorul il suspecteaza pe Florea ca a vrut sa epateze

Deschiderea dosarului penal, justificata

"Asa se fura la localele 2020! Share masiv! Folosirea ilegala a datelor cu caracter personal in procesul electoral a devenit o practica tolerata de AEP, DNA si DIICOT. Datele oamenilor cu conditii precare ajung la functionarii publici organizati in grupuri infractionale, care le falsifica semnaturile si le folosesc pe listele depuse la Autoritatea Electorala", a scris pe pagina sa de Facebook , Octavian Berceanu, consilier general din partea USR , intr-un mesaj care insotea cu presupusa "fabrica" de semnaturi de la Primaria Sectorului 5. Intre timp, filmarea a fost stearsa de pe Facebook si Youtube.In urma aparitiei inregistrarii, candidatura primarului PSD Daniel Florea a fost contestata in instanta, la Judecatoria Sectorului 5, de finul lui Marian Vanghelie , Catalin Stochita. Acesta a aratat ca "in cuprinsul inregistrarii audio-video se observa foarte clar cum functiona aceasta fabrica de semnaturi"., a aratat in instanta cel care a contestat candidatura lui Florea.Stochita, a mai aratat ca, avand in vedere situatia creata, "Biroul Electoral de Circumscriptie trebuia sa respinga acest dosar si conform legislatiei in vigoare si Hotararii date de Guvern, era in atributia Biroului Electoral de Circumscriptie sa verifice legalitatea acestor semnaturi, chiar si in mod aleatoriu.In procesul prin care a fost contestata candidatura lui Florea, procurorul de sedinta a cerut mentinerea primarului de la Sectorul 5 in cursa electorala aratand ca,, a aratat procurorul, care a anuntat in cadrul sedintei de judecata din 16 august ca Parchetului Judecatoriei Sectorului 5 s-a autosesizat, iar o ancheta este in curs.Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea de eliminare din cursa a lui Daniel Florea, aratand ca, desi "exista suspiciunea rezonabila a falsificarii unor semnaturi",, se arata in Judecatoria Sectorului 5, mentinuta de Tribunalul Bucuresti.Judecatorul care a decis mentinerea in cursa a lui Florea a mai aratat ca "nu are niciun dubiu" ca Florea are numarul minim de sustinatori prevazut de lege., a aratat judecatorul., se mai arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 5, ramasa definitiva la Tribunalul Bucuresti.