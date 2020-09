Favoritii caselor de pariuri la primariile din Capitala: Nicusor Dan are cele mai mari sanse de castig, urmat de Firea si Basescu

Traian Basescu , sansa a treia

Astfel, pariorii ii acorda lui Nicusor Dan cele mai mari sanse de castig. Asta inseamna ca are o cota mica: 1.53 la, 1.60 lasi 1.50 laEste urmat de Gabriela Firea care are cota 2.50 la Betfair, 2.20 la Betano si 2.40 la Unibet.Pe locul trei ca sanse de castig este Traian Basescu cu cota 11.00 la Betfair, 10.0 la Betano si 9.50 la Unibet. Intrarea in cursa a fostului presedinte i-a crescut cota lui Nicusor Dan, asta insemnand ca cele trei case de pariuri considera ca o parte din sustinatorii lui Nicusor Dan ar putea sa il voteze pe Traian Basescu.Ioan Sarbu, candidatul Pro Bucuresti 2020 are cota 34.00 la Betfair, 30.00 la Betano si 51.00 la Unibet.Cele mai mici sanse la pariuri o are Calin Popescu Tariceanu cu 100.00 la Betano si 101.0 la Unibet.Astfel, cu cat cota la pariuri este mai mica cu atat inseamna ca respectivul are sanse mai mari sa castige.Clotilde-Marie-Brigitte Armand are cota 1.60, Daniel Tudorache - 2.20, Ioana-Felicia Constantin - 10.00 si alt candidat - 34.00, cotele Unibet.Dan Cristian Popescu are cota 1.60, Radu Mihaiu - 2.20, Neculai Ontanu - 5.00 si alt candidat - 21.00, cotele Unibet.La Sectorul 3, candidatul cu cele mai mari sanse este Robert Negoita cu cota 1.10, urmat de Adrian Moraru, cota 6.00, Aurelian Badulescu - 10.00, George Mihail Neamtu - 21.00 si alt candidat - 101.00, cotele Unibet.In Sectorul 4, batalia se duce intre doi candidati: Daniel Baluta cota 1.25 si Simona Spataru cota 3.50, in timp ce un alt candidat are cota 34.00, cotele Unibet.In Sectorul 5, Daniel Florea are cota 2.00, Cristian Bacanu - 2.50, Marian Daniel Vanghelie - 3.50, Cristian Piedone Popescu - 10.00 si alt candidat - 34.00, cotele Unibet.In Sector 6, Ciprian Ciucu are 1.75, Gabriel Mutu - 1.95, Stefan Florescu - 5.00 si alt candidat are 34.00, cotele Unibet.