Cinci femei au castigat alegerile pentru functia de primar in judetul Botosani

In comuna Calarasi, actualul primar, Elena Vrajotis ( PNL ), a castigat un nou mandat, impunandu-se categoric in fata candidatului PSD , Dumitru Rusu. Vrajotis a obtinut voturile a 902 alegatori din totalul celor 1.477 care si-au exprimat corect votul. Contracandidatul acesteia, Dumitru Rusu a avut doar 279 voturi.La Cristinesti, Daniela Stredie (PNL) a castigat in fata candidatului Pro Romania, Vasile Cheptanariu, la o diferenta de 147 de voturi. Stredie a avut 723 de voturi din totalul celor 1.642 voturi valabil exprimate, in timp ce Cheptanariu a inregistrat 576 voturi.In comuna Havarna, candidatul PSD Rodica Balta a castigat cu 588 de voturi, invingandu-l pe candidatul PNL Corneliu Sergiu Saviuc, care a avut 515 din totalul celor 1.682 voturi valabil exprimate.Totodata, in comuna Rauseni s-a impus actualul primar Maria Jijiie (PSD), care a castigat un nou mandat in defavoarea candidatului PNL Florin Olaru. Jijiie a obtinut voturile a 762 alegatori, in timp ce Olaru a convins doar 203 alegatori. La Rauseni s-au inregistrat 1.002 voturi valabil exprimate.Cel de-al cincilea primar femeie este din comuna Varfu Campului. Maria Hutu, care a candidat din partea PSD si care este primar in exercitiu, s-a impus in fata candidatului PNL, Doru Zub Ursu, la o diferenta de peste 500 de voturi. Hutu a intrunit voturile a 1.101 alegatori, din totalul celor 1.774 care si-au exprimat corect votul, in timp ce candidatul liberal a avut sustinerea a 437 alegatori.