Firea anunta ca a achizitionat aproape 200 de apartamente pentru personal medical: Urmeaza licitatia pentru inca 300

"Pana in acest moment, am achizitionat aproape 200 de astfel de apartamente, urmeaza procedura de licitatie pentru inca 300, pentru ca ne dorim sa avem cadre medicale care sa renunte la a alege drumul strainatatii, pentru ca avem nevoie de medici, de asistenti, de infirmieri, de absolut toate cadrele medicale din spitale si trebuie sa le determinam prin conditiile bune de munca din spitalele noastre sa ramana alaturi de pacientii din Romania", a afirmat Firea, intr-o interventie live pe Facebook Potrivit primarului general, pana in prezent, s-au mutat in aceste apartamente mai mult de 100 de cadre medicale din cele 19 spitale administrate de municipalitate."Astazi, este randul unor cadre medicale de la spitalele 'Victor Babes', chiar un spital aflat in linia intai in lupta cu COVID-19, 'Coltea' si 'Carol Davila'. Va felicit, va doresc foarte multa sanatate, sa aveti puterea sa-i ingrijiti pe pacienti cat mai bine si in perioada urmatoare si ne bucuram ca putem fi alaturi de dumneavoastra, sa nu mai platiti chirii foarte mari in Bucuresti, primind o locuinta sociala din partea Primariei Capitalei", a precizat Gabriela Firea.