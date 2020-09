Firea: "Multi oameni au fost pacaliti de o limba veninoasa si ascutita"

"Sa vad cum se descurca Nicusor Dan cu cazul Constanda, am avut conturile blocate la Primaria Capitalei. In timpul asta, dl Basescu iesea si imi dadea mie lectii la televizor. Nu se poate asa ceva. Ma mir ca doar prin prisma limbii lui ascutite a obtinut cat a obtinut. Nu merita cat a luat, dar asta e, multi oameni au fost pacaliti de o limba ascutita si veninoasa", a declarat Gabriela Firea la sediul PSD.Intrebata cum raspunde criticilor lui Calin Popescu Tariceanu , care o acuza ca nu si-a dorit o alianta la alegerile locale cu ALDE si Pro Romania si ca a provocat "dezastrul" din Bucuresti, Gabriela Firea a spus:"Cu toata dragostea, il contrazic de aceasta data pe domnul presedinte Calin Popescu Tariceanu pentru care am o stima deosebita, noi ne-am dorit foarte mult o alianta in Bucuresti: PSD-Pro Romania-ALDE-PPUSL. Din pacate, din motive care nu ne pot fi noua imputate ne-au impiedicat sa facem o astfel de alianta"."Cred, de fapt, ca artizanul distrugerii aliantei de centru-stanga in Bucuresti este domnul Victor Ponta , cel care urmeaza o cariera politica personala, doreste sa fie presedintele tarii. Ii incomodam foarte mult si pe dumnealui, nu doar pe domnul Nicusor Dan, daca as fi castigat primaria, pentru ca asa se spune, ca primaria Capitalei este o trambulina pentru prezidentiale.