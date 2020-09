Firea povesteste ca Pandele s-a suparat in seara alegerilor si l-a sunat pe premier: Si domnul Orban a spus: "Mai, Florine, dar erau declaratii politice"

Aflata la sediul PSD , unde are loc o sedinta, Firea le-a povestit jurnalistilor ca Pandele l-a sunat pe Orban deoarece era nemultumit de atacurile politice din timpul campaniei electorale la adresa sotiei sale."Nu stiu daca ma cunoasteti, dar sa stiti ca eu nu fug de raspundere. Nu am fugit niciodata de raspundere si nu am de ce sa ma rusinez. Am obtinut foarte multe voturi, mai les intr-o campanie bazata numai pe minciuni la adresa mea. Ca am o caracatita. Eu vreau sa vad caracatita, cand va ajunge domnul Dan si va cauta caracatita, va chema caracatita la sedinta. Nu exista o caracatita. Acelea au fost minciuni de campanie.De altfel, cand sotul meu l-a sunat pe domnul Orban in noaptea alegerilor si l-a intrebat de ce m-a defaimat, de ce a ales calea urata a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat? E convins ca a facut bine? E convins ca pentru bucuresteni e mai bine sa fie domnul Dan, fata de mine? Inclusiv adversarii imi recunosc capacitatea de munca si de implicare. Si domnul Orban a spus: mai, Florine, dar erau declaratii politice. Ok. Daca in cadrul unor declaratii politice poti sa demolezi un om si poti sa spui numai minciuni, atunci aceasta politica este murdara," a spus Firea.