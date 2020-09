"Firea raspunde ironic invitatiei la dezbatere lansata Nicusor Dan: "Candidatul Dreptei Aproape Unite vine cu fratele lui - Caine! Interlopul din parc! Vin si eu Billy!"

"Abia astept dezbaterile de saptamana viitoare! In patru, trei, doi, cat si cum vor dori! Nu uitati, televiziunea e prima mea dragoste profesionala! De obicei, sunt invitati sustinatori. Sa vina fiecare cu cine vrea, cu apropiati. Sigur candidatul Dreptei Aproape Unite vine cu fratele lui - Caine! Interlopul din parc! Vin si eu Billy! Ras, tuns, frezat! Ca doar iese in lume!", a scris Gabriela Firea, marti pe Facebook si ataseaza postarii o poza in care apare ea si cainele ei.Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a accepta invitatia de a participa la o dezbatere electorala fata in fata cu Gabriela Firea, la Realitatea Plus pe 23 septembrie. El a adaugat ca spera ca primarul general sa accepte invitatia, in contextul in care aceasta a refuzat mereu sa ia parte la o astfel de dezbatere.Potrivit unei inregistrari prezentate in spatiul public, candidatul Dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan discuta cu un consilier de la Primaria Sectorului 4 despre demolarea unei constructii din "Oraselul Copiilor" apartinand unui om de afaceri controversat.Discutia dintre Nicusor Dan si Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4, viza ordinul de demolare a unei cladiri din "Oraselul Copiilor" apartinand omului de afaceri Mihai Mitrache, zis si "Caine".Nicusor Dan a precizat intr-o postare pe Facebook: "Inregistrarea pesedista, in care consilierul primarului sectorului 4 incearca sa forteze, evident fara succes, vreo declaratie compromitatoare din partea mea, nu arata nimic altceva decat ca am realizat toate demersurile legale pentru a opri o actiune abuziva a administratiei locale. In primavara, informasem, in scris, Avocatul Poporului si Primaria Sectorului 4 despre demolarea ilegala pe care se pregatea s-o comita. La momentul inregistrarii, acum cateva luni, partea vatamata incerca sa ajunga la o solutie amiabila. Ca parte in proces, prin Asociatia Salvati Bucurestiul, le-am cerut celor doua parti sa se intalneasca, impreuna cu avocatii lor, pentru a discuta. Pana la urma, procesul a continuat si justitia ne-a dat castig de cauza, fapt care arata ca actiunea noastra a fost una legitima".