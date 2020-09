Florentin Pandele acuza ca Gabriela Firea este tinta unei campanii de defaimare: "In femei sta forta si izbanda unei natiuni"

"Femeile merita in fiecare zi cate o floare sau macar o incurajare, o vorba buna, dovada pretuirii noastre. Mama mea, care a plecat dintre noi prea devreme, cand eram student, m-a educat sa respect femeile. De la cele care fac curatenie, pana la personalitati nationale. In femei sta forta si izbanda oricarei natiuni. Ele ne nasc pruncii, ne transforma casa in camin si ne salveaza din cele mai grele ispite. Nicio femeie nu merita sa fie apostrofata, umilita, jignita", a scris Florentin pandele pe pagina sa de Facebook Apoi a explicat ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, este tinta unei campanii de defaimare."Sotia mea este supusa unei campanii inimaginabile de defaimare. Aseara s-a ajuns la o culme a grosolaniilor. S-a aruncat spre ea, nedrept, cu tot felul de cuvinte grele. Ma mir cum le mai poate duce! Si pentru felul demn in care isi poarta toate suferintele, o iubesc din zi in zi mai mult. Sper sa fiu in asentimentul cat mai multor adevarati barbati care-si venereaza mamele, sotiile, surorile, iubitele, fiicele. Sa ne aiba Maica Domnului in paza pe toti. Dar pe ele, in primul rand!", a mai scris primarul orasului Voluntari pe pagina sa de Facebook.Candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan , a facut, luni seara, precizari cu privire la folosirea termenului de "panarama", intr-o declaratie publica. El afirmase ca aceasta campanie electorala pe care o duce este impotriva imposturii, dar si o lupta de valori unde "nu vrea sa-i spuna fiicei sale ca o panarama este mare vedeta".Citeste si: