Florentin Pandele, dezlantuit la televizor: "Orban - o nenorocire de om, USR PLUS - un monstru, distrugerea Romaniei, Ponta - o gloaba a istoriei"

Sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, s-a lansat intr-o serie de critici acide la adresa unor partide politice si a unor politicieni."A mai venit si aceasta plaga, aceasta nenorocire care s-a abatut asupra Romaniei care este USR-PLUS si au gasit acest dirijor de doi bani si jumatate care se numeste Ludovic Orban. Aceasta nenorocire de om care pur si simplu a distrus un partid istoric, dom-le, nu se poate fara partide istorice, nu se poate fara stanga romaneasca! S-a gasit si Victor Ponta, care nu mai stie ce aranjamente sa faca pe sub masa, care spune acum vreo luna de zile: daca as avea eu banii lui Pandele. Sa-mi verifice conturile sa vada cati bani am sau unde am eu bani. Acest individ care nu a facut altceva decat sa distruga PSD -ul si oricum, este o gloaba a istoriei. (...) Eu sunt baiat de la tara. Nu am decat doua alifii pe mine: untura si Nivea. Nu mai pot eu sa cred ceea ce spune Victor Ponta, Victor Ponta in momentul de fata este zero barat din punct de vedere politic" a afirmat Florentin Pandele, intr-o interventie telefonica la Romania Tv.In ceea ce priveste USR-PLUS, primarul din Voluntari a catalogat alianta politica drept "un monstru, distrugerea Romaniei". El l-a acuzat pe premierul Ludovic Orban ca a adunat "toate laturile lumii" si i le-a aruncat in cap in campania electorala.El a mai spus ca cei mai puternici barbati politici din Romania sunt femeile."Din seara aceasta voi face politica si voi fi una din vocile care vor spune ceea ce gandesc fara teama. Nu mai ii este teama de absolut nimic, dar de nimic din momentul de fata, pentru ca am vazut: cei mai puternici barbati din Romania sunt femeile. Jos palaria pentru femei! Barbatii politici care se ascund. Am vazut barbatii din PSD care stau sub masa.A trebuit sa iasa femeia asta, mi-aduc aminte, avea trei operatii si ea se batea de una singura. Felicitari lu' Olguta Vasilescu la Craiova, felicitari tuturor femeilor care au curajul sa se bata si din stanga si din dreapta", a mai afirmat Pandele.Pandele considera ca daca Guvernul s-ar fi implicat si ar fi realizat in parteneriat cu Primaria centura Capitalei si ar fi asigurat apa calda, toti cei sapte primari PSD ar fi fost realesi."Noi, barbatii, ar trebui sa ne ascundem, eventual sa ne castram pe jumatate, cam asta ar trebui, ma refer la barbatii politici. Dom-le, ca la papa, cand unul depune juramantul de parlamentar sa vada daca are. E posibil sa nu aiba si atunci intram intr-o alta zona. Barbatii politici care s-au gasit la conducerea partidului in urma cu un an si ceva in PSD nu au facut altceva decat sa o faulteze cat mai mult pe Gabi Firea de frica sa nu le ia locul. Asta si-au dorit ei. (...) Daca se pierd primariile din Bucuresti, se pierd in primul rand pentru ca cei care au administrat ministere nu au facut altceva decat sa puna piedici", a declarat Florentin Pandele.In ceea ce priveste actuala conducere a PSD, Pandele sustine ca aceasta "nu i-a pus piedici" Gabrielei Firea, ceea ce a insemnat "extraordinar de mult".