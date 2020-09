Florin Birta, urmasul lui Ilie Bolojan la Primaria Oradea. Cum a evoluat cariera lui politica de la 18 ani

Cariera politica a lui Florin Birta

Avere

Obiectivele din mandatul de primar

Florin Birta a castigat alegerile locale la Primaria Oradea, obtinand un scor de 70,1%. Dupa aflarea rezultatului, Birta a transmis un mesaj de multumire alegatorilor."Oradea a avut oportunitatea, rara pentru un oras din Romania, sa faca o schimbare din bine in bine! Urmeaza 4 ani de munca, 4 ani de implicare, atragere de fonduri europene si progres pentru orasul Oradea. Nu va fi usor, dar noi oradenii stim ca ce-i usor poate oricine iar pentru a ajunge unul dintre cele mai dezvoltate orase din Romania, un exemplu pentru toti, trebuie sa punem mana de la mana sa facem lucrurile sa se intample.Multumesc oradenilor pentru votul lor! Multumesc domnului Ilie Bolojan pentru incredere si sprijin! Multumesc echipei de consilieri locali si colegilor mei din PNL si tuturor celor care m-au sustinut. Oradea a ramas pe maini bune!", a transmis Birta pe Facebook In prezent este presedinte al PNL Oradea, partid in care s-a inscris cand a implinit 18 ani si in care activeaza de atunci. A fost presedintele Tineretului Liberal din Oradea si Bihor.Birta a fost director la Cancelaria Institutiei Prefectului, intre anii 2007-2008 si presedinte al Clubului Sportiv Municipal Oradea, in perioada 2009-2016. Din anul 2016 este viceprimar al municipiului Oradea, potrivit descrierii de pe site-ul propriu. Lipseste, insa, CV-ului lui Birta din mediul online.In declaratia de avere, Birta a trecut doar doua autoturisme Skoda Octavia: unul din 2015 si altul din 2017. In plus, el are si datorii de 39.000 de lei. Anual, el incasa 143.484 de lei, revenindu-i, lunar, aproape 12.000 de lei.Birta spune ca principalul obiectiv este continuarea ritmului de dezvoltare de pana acum si continuarea muncii pentru drumuri mai bune in oras, pasaje pentru descongestionarea traficului, noi spatii verzi, atragere de investitori si dezvoltarea companiilor locale, servicii publice mai bune.