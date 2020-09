Foc de arma la o sectie de votare din Brasov. Un jandarm a fost atacat

"Agresorul a fost imobilizat si incatusat, urmand a fi transportat cu o ambulanta la o unitate medicala de specialitate", a spus Dajbog.Jandarmul a tras un foc de avertisment, in aer. Nimeni nu a fost ranit.De la inceputul procesului de votare si pana acum, la nivelul intregii tari, au fost inregistrate 703 de sesizari referitoare la fapte care au legatura cu procesul electoral. 255 nu s-au confirmat, iar 242 sunt inca in curs de verificare.Au fost constatate 133 de fapte de natura penala pentru care sunt cercetate 102 persoane.De asemenea au fost constatate 137 de contraventii fiind aplicate 88 de amenzi in valoare de peste 122.000 de lei si 47 de avertismente scrise, potrivit MAI.