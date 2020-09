Fost sef de politie, demis dupa un scandal intre interlopii craioveni, candidat la alegerile locale pe lista PNL

In 2008 acesta ocupa functia de sef al Inspectoratului Judetean Dolj din care a fost demis de catre ministrul PNL al Internelor Cristian David , dupa ce mai multe clanuri de interlopi si-au reglat conturile in strada, relateaza Adevarul.ro Scandalul dintre membrii clanului "Para" si oamenii interlopului Enrico Constatinescu a avut loc in fata Curtii de Apel din Craiova. In urma rafuielii, seful Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, Georgel Enescu a fost demis, fiind acuzat, conform presei locale, ca avea legaturi cu liderii clanului "Para"."Ca urmare a solicitarii ministrului de Interne si Reformei Admnistrative, Cristian David, si a sefului IGPR, chestor Gheorghe Popa, de asumare a responsabilitatii pentru repetatele acte de violenta stradala din Craiova, comisarul sef Georgel Enescu a cerut astazi (n.r. - 05.02.2008) eliberarea din functia de inspector sef al Inspectoratului de Politie al judetului Dolj, fiind pus la dispozitia IGPR", se arata in comunicatul oficial al Politiei Romane, citat de Mediafax.Georgel Enescu a fost acuzat ca a sustinut unul dintre clanurile importante din Craiova, fiind, conform publicatiei ziaristionline, nasul lui Filip Serdaru, unul dintre liderii interlopi croioveni care se ocupa cu traficul de persoane in Mexic, SUA si Canada.