Fostul consilier al Vioricai Dancila, Alex Coita, explica de ce a candidat la Primaria Capitalei: "Da, recunosc ca am bravat"

El a avut un rezultat modest, sub 1 %, la alegerile locale. Alex Coita a fost consilier onorific al premierului Viorica Dancila "Da, recunosc ca am bravat. Stiam inca de la anuntarea candidaturii mele la Bucuresti ca am sanse infime sa ma lupt cu greii din politica, fosti presedinti, prim-ministri sau oameni sprijiniti de masinarii de vot uriase, de interese uriase, de bani multi si de trusturi mediatice. Am candidat pentru a da un exemplu si a motiva colegii mei din teritoriu care s-au aruncat in aceasta lupta alaturi de mine. Niciodata nu a reusit un partid in Romania sa isi lase amprenta electoral dupa nici 3 luni de la lansarea in spatiul public. USR -ului i-au trebuit 4 ani si un context unic ca sa poata intra in Parlament", a scris Coita, pe pagina sa de Facebook El sustine ca intentia sa, atunci cand a lansat Partidul Republican din Romania, a fost crearea unui "pol de centru, de echilibru, care sa imbine o doza de "obraznicie" cu pragmatism si inteligenta si sa genereze solutii pentru dezvoltarea tarii"."Cred ca Romania are nevoie de asta, doar ca Romania inca nu si-a terminat de reglat conturile dupa ultimii patru ani. Lumea inca voteaza anti- PSD , USR a ramas la stadiul de speranta si abia acum isi va dovedi capacitatea de a livra cu adevarat solutii. PNL a reusit, in conditii extrem de precare, sa tina controlul.Indiferent de cate critici am adus, in mod meritat, acestei guvernari, este fair-play din partea mea sa recunosc ca abilitatea politica a lui Ludovic Orban a dat roade. Consider o dovada de sportivitate sa il felicit pentru acest lucru", mai afirma el.Alexandru Coita ii felicita pe Nicusor Dan pentru victorie: "Are sansa acum sa demonstreze ca poate schimba Capitala. Multe dintre ideile proiectelor noastre se suprapun. Ca bucurestean, imi doresc sa reuseasca. Noi vom fi acolo sa il sanctionam si sa il criticam atunci cand in mod inerent va gresi".