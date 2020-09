Fostul premier Adrian Nastase, surprins placut ca Sergiu Sechelariu, unul dintre martorii care si-au intors declaratia in dosarul Zambaccian, candideaza la Primaria Bacau

Cine este Sergiu Sechelariu

Martor in dosarul Zambaccian

Adrian Nastase se arata dezmagit de tonul si de continutul dezbaterilor de la emisiunile electorale si spune ca agenda publica este controlata de guvern: " PSD tace cu discretie, asteptand sa anunte castigarea localelor, la numarul de alesi."Pe de alta parte, el se arata incantat de canditatul Pro- Romania la Primaria Sectorului 4, Gabriel Liviu Ispas, care i-a fost doctorand. "Probabil ca v-ati asteptat sa comentez candidatura lui Basescu. Nu o voi face pentru a nu afecta sansele Gabrielei Firea, careia ii doresc succes in alegeri. Altfel, ar fi trebuit sa le scriu celor care se uita la aceasta candidatura:," conchide Nastase.Sergiu Sechelariu este fratele lui lui Dumitru Sechelariu, fost primar PSD al orasului Bacau in perioada 1996-2004. El a fost ministru secretar de stat in guvernarea Adrian Nastase, timp de aproape trei ani, si a demisionat dupa ce fratele sau a declarat, in timpul campaniei electorale, ca Bacaul a primit bani pentru drumuri de la Ministerul Transporturilor datorita lui.Sergiu Sechelariu a mai candidat o data la Primaria Bacau in 2008, fiind sustinut puternic de fratele sau, Dumitru Sechelariu. Atunci a luat peste 18% in primul tur, pierzand insa la mare distanta fata de Romeo Stavarache in turul al doilea, reusind sa ia doar 25,6% din voturi.Sergiu Sechelariu a fost unul dintre martorii cheie din dosarul Zambaccian, dosar in care fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. In timpul audierilor de la Inalta Curte, in 2011, el si-a retractat o parte din declaratiile date la DNA in acest caz, privind relatiile pe care le avea cu familia Nastase si modul in care Irina Jianu a fost numita la sefia Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC).Firma Conimpuls din Bacau, societate in care Sechelariu si Jianu erau actionari, a construit imobilul din Zambaccian.," a explicat judecatorilor, in 2011, Sergiu Sechelariu.